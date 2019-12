TZN 2020, il tour estivo di Tiziano Ferro in programma negli stadi delle principali città d’Italia, si arricchisce con due nuovi appuntamenti. Un concerto allo stadio San Siro di Milano e uno allo stadio Olimpico di Roma: due eventi che si aggiungono a quelli già annunciati nei medesimi luoghi, per rispondere quindi all’eccezionale richiesta di biglietti. Di seguito, tutte le informazioni relative alle date dei due nuovi appuntamenti, ai concerti del tour e ai biglietti ancora in vendita per tutti gli spettacoli, compresi i due appena annunciati.

Tiziano Ferro: i due nuovi concerti

Il nuovo concerto di Tiziano Ferro andrà in scena lunedì 8 giugno 2020, aggiungendosi così a quelli già annunciati di venerdì 5 e sabato 6 giugno nel medesimo stadio milanese. Si aggiunge poi una data nella capitale, in programma mercoledì 16 luglio: concerto che diventa, quindi, l’appuntamento conclusivo della tournée, seguendo quello in programma il giorno precedente nello stesso stadio della Capitale. I biglietti per le due nuove date saranno disponibili in anteprima esclusiva per i membri del fan club ufficiale di Tiziano Ferro e per i possessori di carte Intesa Sanpaolo a partire dalle di venerdì 6 dicembre sul sito di TicketOne, sezione Intesa San Paolo. La messa in vendita generale partirà invece dalle 11 di lunedì 9 dicembre ancora su TicketOne e poi su Ticket Master e in tutti i punti vendita autorizzati.

Il tour di Tiziano Ferro nell’estate 2020

Il tour di Tiziano Ferro prenderà il via con la data zero in programma sabato 30 maggio allo stadio Teghil di Lignano. L’ultima data, come già detto, è quella in programma il 16 luglio allo stadio Olimpico di Roma. Sul sito di TicketOne sono ancora in vendita i biglietti relativi a ciascuna data, aggiungendosi inoltre la possibile di acquistare il “Vip Package: Tiziano Ferro” o persino l’”Upgrade Vip Pack: Tiziano Ferro”, entrambi ancora disponibili per ciascuna serata. Di seguito, le date dei concerti del tour di Tiziano Ferro, in programma negli stadi delle principali città d’Italia nell’estate del 2020:

Sabato 30 maggio 2020 Lignano Sabbiadoro (Udine), Stadio G.Teghil

Venerdì 5 giugno 2020 Milano, Stadio San Siro

Sabato 6 giugno 2020 Milano, Stadio San Siro

Lunedì 8 giugno 2020 Milano, Stadio San Siro

Giovedì 11 giugno 2020 Torino, Stadio Olimpico

Domenica 14 giugno 2020 Padova, Stadio Euganeo

Mercoledì 17 giugno 2020 Firenze, Stadio Franchi

Sabato 20 giugno 2020 Ancona, Stadio Del Conero

Mercoledì 24 giugno 2020 Napoli, Stadio San Paolo

Sabato 27 giugno 2020 Messina, Stadio San Filippo

Venerdì 3 luglio Bari 2020, Stadio San Nicola

Martedì 7 luglio 2020 Modena, Stadio Braglia

Sabato 11 luglio 2020 Cagliari, Fiera

Mercoledì 15 luglio 2020 Roma, Stadio Olimpico

Giovedì 16 luglio 2020 Roma, Stadio Olimpico

Dopo gli appuntamenti in programma nel nostro Paese, Tiziano Ferro nel corso dell’autunno 2020 sarà impegnato con un tour che lo porterà a esibirsi sui palchi delle principali capitali europee. L’inizio è in programma mercoledì 11 novembre dal Forest National di Bruxelles, mentre la data conclusiva sarà lunedì 14 dicembre all’Ifema Palacio Municipal di Madrid.