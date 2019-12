Una canzone di Natale che non rimane soltanto in testa ma che tutela anche l’ambiente, stiamo parlando di “ Natale Reggaeton ”, il brano realizzato dalla RDS Christmas Band . Scopriamo insieme tutti i dettagli sulla canzone.

Ogni dicembre l’arrivo del Natale coincide con il ritorno di alcuni dei più grandi classici della stagione, dall’iconica “All I Want For Christmas Is You” di Mariah Carey che quest’anno compie venticinque anni all’intramontabile “Last Christmas” degli Wham! (qui potete trovare tutte le foto più belle di George Michael) passando per le cover di Michael Bublè, tuttavia quest’anno c’è una novità in già sotto l’albero.

“Natale Reggaeton": la canzone

Infatti, i conduttori di RDS, capitanati da Baz, hanno deciso di formare la RDS Christmas Band per lanciare un brano natalizio con lo scopo sia di rallegrare le giornate in attesa del 25 dicembre sia di porre l’attenzione su una delle tematiche più delicatahee importanti di queso periodo, ovvero i cambiamenti climatici.

Gli speaker radiofonici hanno dato vita a “Natale Reggaeton”, una canzone in cui si parla di Santa Claus in infradito, costretto a trascorrere la festa più amata da grandi e piccini in infradito, il motivo? Ovviamente l’inquinamento e la poca attenzione per la salvaguardia dell’ambiente.

Il brano racconta uno scenario apparentemente divertente in cui renne ed elfi hanno salutato il tipico ambiente glaciale e nevoso per una spiaggia calda e soleggiata.

“Natale Reggaeton": lo scopo

“Natale Reggaeton”, disponibile sui principali store digitali, contribuisce a un progetto di agroforestazione in Italia grazie alla collaborazione con 'Piantando', una startup nata con lo scopo di avvicinare più persone possibile alle tematiche di salvaguardia dell’ambiente, infatti, l’acquisto del brano contribuirà a piantare alberi nel nostro paese.

“Natale Reggaeton”: il testo

Ecco il testo di “Natale Reggaeton”:

Oh, oh, oh

Coccobello

Oh oh oh

È già arrivato questo Natale,

Ma c’è il riscaldamento globale

L’ha detto Greta Thunberg alla TV

Quindi partendo da sto concetto

buttiamo via la sciarpa e il cappotto

Tanto fra poco non serviranno più

E se vuoi così sarà

Natale Reggaeton

Natale in infradito

Le renne col mojito

E con i tre Re Magi

La playa e panettone

Calippo e panettone

La radio suona RDS

Natale Reggaeton

Così tutti pazzi alla mattina

Fanno il presepe nella piscina

Poi alle sei ci portano i doni col pedalò

E al pomeriggio ci sono i peggio

Col bue e l’asinello fanno il campeggio

Claudio e Robi brindano in spiaggia con il vin brûlé

Fai con noi così sarà

Natale Reggaeton

Natale in infradito

E gli elfi col chupito

Melchiorre con l’ascella pezzata

Twerka la renna nella noche

El ritmo che ci pace lo suona solo RDS

Natale Reggaeton

Babbo Natale in infradito

Però ci ha redarguito

Inquina meno, fai attenzione

Che col Natale Reggaeton

Rischiamo l’estinzione

Puliamo il mondo

RDS