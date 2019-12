Fabrizio Moro in concerto a Brindisi: info e scaletta

Quest’autunno, con il tour “Figli di nessuno”, Fabrizio Moro sta portando la sua musica nei teatri di tutta Italia. Il prossimo appuntamento in calendario si terrà venerdì 6 dicembre al Teatro Verdi di Brindisi, per il secondo live pugliese della tournée dopo la data a Bari (5 dicembre). Di seguito trovate tutte le info per arrivare preparati allo show di Fabrizio Moro: orari, biglietti e la possibile scaletta del concerto.

Fabrizio Moro a Brindisi: tutte le info sul concerto

Fabrizio Moro ha inaugurato i live autunnali del “Figli di nessuno tour” con tre speciali appuntamenti nei palazzetti di Roma e Milano, per poi lasciare i grandi spazi e proseguire i live nella magica atmosfera dei teatri. La tournée proseguirà con date in tutta Italia fino al prossimo 19 dicembre (giorno dell’ultima tappa, in programma al Teatro Ariston di Sanremo). Il prossimo appuntamento in calendario è quello di venerdì 6 dicembre al Teatro Verdi di Brindisi. L’orario d’inizio del concerto è fissato alle 21:00. I biglietti sono disponibili all’acquisto su circuito TicketOne, online e nei punti vendita autorizzati. I prezzi variano in base al settore scelto e sono i seguenti: posti in galleria 35 euro + diritti di prevendita, poltrona 45 euro + d.p. e poltronissima 55 euro + d.p.. Il Nuovo Teatro Verdi si trova in Via Santi 1 a Brindisi. Fabrizio Moro, per tutte le date della tournée, sarà accompagnato sul palco dalla sua storica band: Claudio Junior Bielli (pianoforte, tastiere e programmazioni), Roberto Maccaroni (chitarra e cori), Danilo Molinari (chitarra), Alessandro Inolti (batteria), Andrea Ra (basso e cori).

La possibile scaletta del concerto

Fabrizio Moro sta presentando al pubblico le canzoni contenute nel suo nuovo album in studio “Figli di nessuno”, pubblicato il 12 aprile 2019 per Sony Music Italy, a due anni di distanza dal precedente “Pace”. Il disco unisce un animo rock a spunti di riflessione con 11 tracce dirette, dal linguaggio senza fronzoli né filtri, legate insieme dal fil rouge del riscatto e dell’autodeterminazione. Durante il concerto di Brindisi, così come per le precedenti date del tour, in scaletta saranno sicuramente presenti molti brani contenuti in “Figli di nessuno”, come la title track, “Ho bisogno di credere”, “Per me”, “Filo d’erba”, “Quasi” e tanti altri. Non mancheranno i momenti dedicati ai precedenti grandi successi che hanno segnato la carriera del cantautore romano, canzoni come “Eppure mi hai cambiato la vita”, “Non mi avete fatto niente”, “Portami via”, “La felicità”. Di seguito, come linea guida, riportiamo la scaletta seguita da Fabrizio Moro durante lo show dello scorso 18 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma; ricordiamo che le canzoni presentate a Brindisi potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte dell’artista.