Modà in concerto a Milano: info e scaletta

Va in scena stasera 4 dicembre la terza tappa del “Testa o Croce tour” dei Modà. Il gruppo, dopo la data zero a Jesolo e il successo ottenuto all’Unipol Arena di Bologna si esibirà al Mediolanum Forum di Assago di Milano. Sarà la prima di tre date nella città meneghina, infatti il gruppo tornerà ad esibirsi nello stesso palazzetto dello sport anche il 28 e 29 marzo. Le due date fanno parte dei concerti aggiunti al calendario in programma da dicembre 2019 a maggio 2020 e che permetterà ai Modà di esibirsi in tutta Italia con tappa finale nel concerto evento all’Arena di Verona. Un grande successo quello del gruppo guidato da Kekko Silvestre che è tornato a suonare dal vivo dopo due anni di distanza.

La probabile scaletta e le date del tour



Il concerto in programma stasera 4 dicembre al Mediolanum Forum Assago di Milano è sold out già da settimane. L’ennesima conferma di uno spettacolo atteso da tempi dai fan che hanno potranno ascoltare anche alcuni dei brani presenti nell’album “Testa o Croce”, uscito ad ottobre. Tra i singoli estratti ci sono “Quelli Come Me” e “Puoi Leggerlo Solo di Sera”, quest’ultimo dedicato da Kekko Silvestre alla compagna Laura. Per il concerto di Milano la probabile scaletta dovrà ricalcare quella già eseguita a Jesolo e Bologna. Questa la setlist prevista:

Una vita non mi basta Quel sorriso in volto Sogno di una bambola Viva i romantici Voglio solo il tuo sorriso Quelli come me Per una notte insieme Guarda le luci di questa città Non respiro Puoi Leggerlo solo di Sera Tappeto di fragole Sono già solo Come un pittore Salvami Gioia Arriverà Mia Dimmelo La Notte

Le date del tour dei Modà tra il 2019 e il 2020 si concluderanno con la finale all’Arena di Verona del 2 maggio. Questo tutto il calendario nei palasport:

2 dicembre – Unipol Arena di Bologna

4 dicembre – Mediolanum Forum di Assago (Milano) – Sold Out

7 dicembre – Brixia Forum di Brescia

8 dicembre – Pala Alpitour di Torino

11 dicembre – Mandela Forum di Firenze

14 dicembre – Palazzo dello Sport di Roma

6 marzo – Pal’Art Hotel di Acireale (Catania)

7 marzo – Pal’Art Hotel di Acireale (Catania)

10 marzo – PalaSele di Eboli (Salerno)

13 marzo – PalaFlorio di Bari

14 marzo – PalaFlorio di Bari

17 marzo – Palasport di Reggio Calabria– nuova data

20 marzo – Palazzo dello Sport di Roma

24 marzo – RDS Stadium di Genova – nuova data

28 marzo – Mediolanum Forum di Assago (Milano)

29 marzo – Mediolanum Forum di Assago (Milano)

2 maggio – Arena di Verona – nuova data

Dopo quattro anni di pausa dall’ultimo album, Kekko Silvestre si dice già pronto a pubblicare un nuovo album. Il cantautore ha dichiarato recentemente di essere entrato in “una terza vita” e che il prossimo album è già praticamente pronto e già sta pensando a quello successivo. Una nuova spinta creativa arrivata dopo la crisi attraversata negli ultimi anni e che aveva messo in pericolo anche l’esistenza del gruppo.