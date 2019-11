Con la data di Jesolo al PalaInvent è partito il “Testa o Croce tour” dei Modà. Dopo 4 anni di assenza dal mercato discografico, Kekko Silvestre e soci sono tornati sul palco per la data zero che anticipa una lunga serie di concerti in giro per l’Italia. Il concerto a Jesolo ha visto la presenza anche di Gioia, figlia primogenita di Kekko Silvestre, una conduttrice speciale che ha catturato l’attenzione di tutti i fan presenti e che ha partecipato all’ultimo album dei Modà nel brano “Quel Sorriso GiòGiò”. Il tour partirà ufficialmente il 2 dicembre dall’Unipol Arena di Casalecchio del Reno e proseguirà fino a maggio quando i Modà si esibiranno al concerto evento all’Arena di Verona e per la quale sono già in prevendita i biglietti.

La probabile scaletta del "Testa o Croce Tour"

Al centro dello spettacolo c’è il nuovo album “Testa o Croce”, anticipato dai brani “Quel Sorriso In Volto”. Dal progetto sono stati estratti anche i singoli “Quelli Come Me” e “Puoi Leggerlo Solo di Sera”, quest’ultimo dedicato da Kekko Silvestri alla compagna Laura. Anche questi brani hanno fatto parte della scaletta della data zero di Jesolo. Questa la probabile scaletta del “Testa o Croce Tour”:

Una vita non mi basta Quel sorriso in volto Quelli come me Per una notte insieme Guarda le luci di questa città Non respiro Puoi Leggerlo solo di Sera Tappeto di fragole Sono già solo Come un pittore Salvami Gioia Arriverà Dimmelo La Notte

Le date del tour e l'album "Testa o Croce"

Le date del tour dei Modà tra il 2019 e il 2020 si concluderanno con la finale all’Arena di Verona del 2 maggio. Questo tutto il calendario nei palasport:

2 dicembre – Unipol Arena di Bologna

4 dicembre – Mediolanum Forum di Assago (Milano) – Sold Out

7 dicembre – Brixia Forum di Brescia

8 dicembre – Pala Alpitour di Torino

11 dicembre – Mandela Forum di Firenze

14 dicembre – Palazzo dello Sport di Roma

6 marzo – Pal’Art Hotel di Acireale (Catania)

7 marzo – Pal’Art Hotel di Acireale (Catania)

10 marzo – PalaSele di Eboli (Salerno)

13 marzo – PalaFlorio di Bari

14 marzo – PalaFlorio di Bari

17 marzo – Palasport di Reggio Calabria– nuova data

20 marzo – Palazzo dello Sport di Roma

24 marzo – RDS Stadium di Genova – nuova data

28 marzo – Mediolanum Forum di Assago (Milano)

29 marzo – Mediolanum Forum di Assago (Milano)

2 maggio – Arena di Verona – nuova data

L’album “Testa o Croce” è uscito il 4 ottobre ed è composto da 13 brani. Questa la tracklist:

Testa o croce Quel sorriso in volto ... puoi leggerlo solo di sera Quelli come me Per una notte insieme Voglio solo il tuo sorriso Una vita non mi basta Non respiro La fata Non te la prendere Love in the '50s Guarda le luci di questa città Quel sorriso Giogiò

Sono passati 17 anni dal 2002, anno che ha visto la nascita dei Modà. Tra i più importanti successi ci sono “La notte”, “Sono già solo”, “Come un pittore”, “Arriverà”, in duetto con Emma, e poi ancora “Se si potesse non morire”, “Gioia”, “Tappeto di Fragole”, “E non c’è mai un fine”, brani che hanno scalato le classifiche italiane e che hanno portato i Modà a conquistare i cuori di oltre 2 milioni e 450 mila fan.