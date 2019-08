Modà, il 30 agosto arriva il nuovo singolo "Quelli come me"

“Quelli come me” è il nuovo singolo dei Modà in arrivo il 30 agosto che anticipa l’album “Testa o Croce”, in arrivo ad ottobre

In attesa del nuovo album in arrivo il 6 ottobre, i Modà annunciano un nuovo singolo. Il brano si chiama “Quelli come me” ed è il secondo estratto dopo “Quel Sorriso in Volto”, uscito circa due mesi fa. Con un messaggio sui social, il gruppo ha rivelato il nuovo brano: «Ciao Romantici, ecco una sorpresa per voi! Venerdì 30 agosto uscirà il nostro nuovo singolo “Quelli Come Me”, e sarà la prima delle tante novità dei prossimi mesi». A corredo del messaggio c’è anche la copertina del singolo che vede il leader Kekko Silvestre confrontarsi faccia a faccia con un’altra persona attorno ad un tavolo. Kekko, Stefano, Diego, Enrico e Claudio, i componenti dei Modà, hanno dichiarato a Ferragosto di essere pronti al ritorno: «Non vediamo l’ora di tornare per portarvi le cose più belle del mondo. Un bacione a tutti!»

Il tour dei Modà

“Testa o Croce” è il titolo del nuovo album dei Modà prodotto da Friends & Partner e distribuito da Believe. A supporto del progetto discografico ci sarà anche un lungo tour diviso in due leg. La prima è composta da sei date in programma a dicembre dal 2 al 14 con tappe a Bologna, Milano, Brescia, Torino, Firenze e Roma:

2 dicembre – Unipol Arena di Bologna

4 dicembre – Mediolanum Forum di Assago (MI)

7 dicembre – Brixia Forum di Brescia

8 dicembre – Pala Alpitour di Torino

11 dicembre – Mandela Forum di Firenze

14 dicembre – Palazzo dello Sport di Roma

La seconda parte del tour arriverà a marzo e vedrà i Modà impegnati ad Acireale, Eboli, Bari, Roma e ancora al Mediolanum Forum di Assago. Questo il calendario completo:

6 marzo al Pal’Art Hotel di Acireale (CT)

10 marzo al PalaSele di Eboli (SA)

14 marzo al PalaFlorio di Bari

20 marzo al Palazzo dello Sport di Roma

28 marzo al Mediolanum Forum di Assago (MI)

Le prevendite per le nuove date sono disponibili da venerdì 26 luglio alle ore 16.00 su Ticketone.it e nei punti vendita dal 2 agosto alle ore 16.00.

Il brano “Quel Sorriso in Volto”

Il ritorno dei Modà, a quattro anni di distanza dall’ultimo lavoro, è arrivato grazie al singolo “Quel Sorriso In Volto”, brano pubblicato il 21 giugno. Si tratta di una storia d’amore dolce e amara allo stesso tempo e racconta la storia di una coppia reale che Kekko Silvestre ha visto spesso negli ultimi anni: «Tempo fa, tornando da casa dei miei genitori, mi capitava d’imbattermi in due persone piuttosto strane, un uomo e una donna, vestiti da sposi. Camminavano abbracciati e, nonostante non sapessi chi fossero, riuscivo a percepire quel senso di protezione che lui tentava di trasmetterle. La maggior parte dei passanti rideva della situazione surreale, ma questa cosa non li toccava minimamente: vivevano il loro amore ignorando tutti. Voci di paese raccontano che ogni volta che la donna diventava triste, lui le cantava un pezzo malinconico e lei tornava a sorridere...”Due pazzi”, mi dicevano… Va bene, voi chiamateli così...io invece li ho sempre trovati speciali. È passato un po’ di tempo da quando li ho visti l’ultima volta e non ho idea di dove siano ora però a volte mi piace immaginarli liberi e felici, sposati per l’ennesima volta. In un altro posto sperduto nel mondo».