Modà, il nuovo singolo è "Quel sorriso in volto": il video

Da un soggetto di Francesco Silvestre, nasce il video di “Quel sorriso in volto”, il nuovo singolo dei Modà con la regia di Matteo Alberti e Fabrizio De Matteis. Il protagonista è proprio il leader del gruppo che accanto alla sua donna guida una macchina in mezzo al deserto. Come descritto dalla canzone si tratta di una coppia sposata solo da qualche ora e che decidono di intraprendere un lungo viaggio in Cadillac dopo aver lasciato Las Vegas. Il video mostra i due che si fermano in mezzo al deserto per ballare e abbracciarsi. Un viaggio di nozze decisamente alternativo che ad un tratto si interrompe per un guasto all’auto. I due si allontanano senza lasciare tracce e vengono avvistati di sfuggita da un camionista che prova ad aiutare la polizia accorsa sul luogo. La scena si sposta poi in pieno deserto con il gruppo che esegue il brano “Quel sorriso in volto” e con la coppia protagonista che appare in alcune scene mentre si abbraccia. Il video si conclude con una spiegazione del brano, tratto da una storia vera.

La storia dietro "Quel sorriso in volto"

Queste le parole di Francesco Silvestre che si possono visualizzare al termine del videoclip: «Tempo fa, tornando da casa dei miei genitori, mi capitava d’imbattermi in due persone piuttosto strane, un uomo e una donna, vestiti da sposi. Camminavano abbracciati e, nonostante non sapessi chi fossero, riuscivo a percepire quel senso di protezione che lui tentava di trasmetterle. La maggior parte dei passanti rideva della situazione surreale, ma questa cosa non li toccava minimamente: vivevano il loro amore ignorando tutti. Voci di paese raccontano che ogni volta che la donna diventava triste, lui le cantava un pezzo malinconico e lei tornava a sorridere...”Due pazzi”, mi dicevano… Va bene, voi chiamateli così...io invece li ho sempre trovati speciali. È passato un po’ di tempo da quando li ho visti l’ultima volta e non ho idea di dove siano ora però a volte mi piace immaginarli liberi e felici, sposati per l’ennesima volta. In un altro posto sperduto nel mondo».

Il nuovo singolo e il tour dei Modà

“Quel sorriso in volto” racconta quindi di una storia d’amore dolce e amara allo stesso tempo. Questo è il tema portante del brano dei Modà uscito il 21 giugno e disponibile in digital download e sulle principali piattaforme streaming. La cover del singolo è stata pubblicata sui social del gruppo e vede Kekko Silvestre appoggiato ad un’auto mentre felice guarda la sua sposa vestita di rosa. La canzone arriva a tre anni di distanza dall’ultimo successo del gruppo che ha annunciato anche un nuovo album in autunno e ben sei live nei principali palasport d’Italia. Queste le date in calendario:

2 dicembre all’Unipol Arena di Bologna

4 dicembre al Mediolanum Forum di Assago (Milano)

7 dicembre al Brixia Forum di Brescia

8 dicembre al Pala Alpitour di Torino

11 dicembre al Mandela Forum di Firenze

14 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma

Le prevendite sono disponibili sul circuito Ticketone e nei punti vendita abituali. Il tour è prodotto e organizzato da Friends & Partners.