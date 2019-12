È fissato per il 21 giugno 2020 il concerto che Andrea Bocelli terrà presso le Terme di Caracalla di Roma. Una data attesa da tempo per un evento ribattezzato “Andrea Bocelli – Rome 2020” dove il tenore porterà sul palco una selezione delle tracce dei grandi compositori attingendo al repertorio della lirica. I biglietti per assistere allo spettacolo sono in vendita dalle ore 16 di mercoledì 4 dicembre su TicketOne e da mercoledì 11 dicembre in tutti gli altri punti vendita autorizzati. Il concerto è prodotto da Friends and Partners in collaborazione con il Teatro dell’Opera della Capitale e sarà il terzo spettacolo di Andrea Bocelli previsto in Italia per il 2020. Il tenore si esibirà infatti il 24 luglio 2020 a Lajatico e il 16 settembre a Marostica mentre nei prossimi mesi sarà in scena in Nord America, Europa e Arabia Saudita. Il concerto di Roma si terrà nel suggestivo spazio archeologico delle Terme di Caracalla e Andrea Bocelli sarà accompagnato da una grande orchestra per dare vita ad una straordinaria antologia musicale.

Il successo di "Sì"



La tappa di Roma fa parte di un lungo tour organizzato dopo l’uscita di “Sì”, album di inediti pubblicato nel 2018 e che ha venduto oltre un milione di copie in tutto il mondo. Lo stesso progetto ha permesso ad Andrea Bocelli di ottenere una prestigiosa candidatura ai Grammy Awards, l’ennesimo riconoscimento a 14 anni di distanza dall’ultimo album di inediti. Il disco contiene anche alcuni duetti come “Fall On Me”, interpretata insieme al figlio Matteo, e “Amo soltanto te”, la versione italiana di “Perfect” di Ed Sheeran.

Il nuovo singolo "Return to love"



L’8 novembre per celebrare il successo di “Sì” è stata pubblicata l’edizione speciale ‘Sì Forever: Diamond Edition’ con nuovi duetti e tracce inedite. Come singolo è stato scelto “Return to love”, denominata per l’occasione Christmas Version, disponibile in rotazione e su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 29 novembre. “Return to love (Christmas Version)” è stata prodotta da Bob Ezrin e registrata agli Abbey Road Studios di Londra. Questa la tracklist dell’album:

“Alla gioia” (Ode to joy) “Return to love” (con Ellie Goulding) “Un rêve de libertè” (Versione in francese di “Ali di libertà”) “Ragazzo mio” (Danny Boy) “Il mare calmo della sera” “Dormi dormi Lullaby” (con Jennifer Garner) “Amo soltanto te” (con Ed Sheeran) “If only” (con Dua Lipa) “Fall on me” “Un’anima” “Miele impuro” “Gloria the gift of life” “Vertigo” “I am here” (Versione in inglese di “Sono qui”) “Ave Maria pietas”

Tra le canzoni presenti nella nuova versione dell’album “Sì” c’è l’inedito “Alla gioia”, un omaggio per il 250° anniversario della nascita di Ludwig van Beethoven e “Ragazzo mio”. Presente anche una nuova versione del brano “Il mare calmo della sera”, oltre alle collaborazioni con artisti internazionali tra cui Ed Sheeran, Dua Lipa, Aida Garifullina e Matteo Bocelli, già presenti nell’edizione originale.