"Quelli che non pensano" di Marracash e Coez: il testo

“Quelli che non pensano” è uno dei brani più apprezzati tratto da “Persona”, nuovo album di Marracash. La collaborazione tra il rapper e Coez nasce sulla base di “Quelli che ben pensano”, grande classico del 1997 firmato da Frankie Hi-NRG MC. Dopo oltre vent’anni dalla sua uscita, Marracash omaggia così il collega raccontando come si sia evoluta la società da “quelli che ben pensano” a “quelli che non pensano”. Dal ben pensiero degli anni ‘90, ora i comportamenti mostrano l’involuzione del 2020 per non guardare in faccia alla realtà. “Persona” è un concept album e i brani rappresentano parte del corpo; sono fatti di carne, fatti di ossa, fatti di sangue. Lo stesso corpo di Marra, lo stesso corpo di Fabio in condivisione da tempo. “Quelli che non pensano” rappresenta il cervello.

Il testo di “Quelli che non pensano”

Yeah, siamo passati da quelli che ben pensano

A quelli che non pensano

Oh, algoritmo che sei nei server

Manda il mio pezzo nella Top 10 e il mio video nelle tendenze

Mandami uno spot, ad hoc, non so cosa comprare

Tocca i miei dati sensibili per guidarli a votare

C'è chi beve e si droga per non pensare (non pensare)

E a chi viene naturale

Non sei informato se non ti leggi il giornale (giornale)

E se lo leggi, sei informato male

Aumma Uma Thurman la donna forte che un po' ti turba

Tuo figlio è in rete da quando è in culla, come Truman

Vedo un obeso, anche lui YouTubba

E più si abbuffa, più gente esulta

L'era della musica sembra innocua e serena

La cazzo di gara infinita a chi se la mena

L'ignoranza sventolata come bandiera

Il sonno della ragione, vota Lega (vota Lega)

Adesso cosa facciamo?

Pensavo di trovarti qui

Sono sul fondo e scavo

Aspettando una mano, siamo morti

Ti senti presa all'amo

Mi sento anch'io così

Noi siamo quelli che sperano e sbagliano

Quelli che non pensano

Oh, cazzo, sul serio, davvero

Ma hai visto che il tipo ha postato 'sta roba?

Toglietegli il vino, toglietegli i social

È stato ad Ibiza, in quei posti in cui vengono bene le foto

Vogliamo la pizza o Cannavacciuolo, che vengano bene le foto

Tipe che pensano di darla, ma non sanno a chi

E sono un po' all'ultima spiaggia, Di Caprio, The Beach

Sono tornato sul mercato come Keanu Reeves

Alzi la mano chi ha pensato che ho rubato il beat

Salve, Salvini, se lo contesti o già se lo citi manda faccina e bacini

terrapiattisti, privi di senso, sì, come i testi nell'indie

Trappano i bimbi, sai che su streaming non trovo Lucio Battisti

Volano dissing, piovono fischi

Marracash, sbocciamo come a Cincinnati

Suvvia, siamo adulti e non vaccinati

Il senso è nascosto così bene che non c'è

Non avrai altro brand al di fuori di me, yo

Adesso cosa facciamo?

Pensavo di trovarti qui

Sono sul fondo e scavo

Aspettando una mano, siamo morti

Ti senti presa all'amo

Mi sento anch'io così

Noi siamo quelli che sperano e sbagliano

Quelli che non pensano

Stiamo cadendo col mondo in mano

Più in fondo vado e più capisco che (quelli che non pensano)

Se penso al fondo, l'ho già superato

E ancora scavo e tu sei come me (quelli che non pensano)

Stiamo cadendo col mondo in mano

Più a fondo vado e più capisco che (quelli che non pensano)

Se penso al fondo, l'ho già superato

E ancora scavo e tu sei come me (quelli che non pensano)

Ah, adesso cosa facciamo?

Pensavo di trovarti qui

Sono sul fondo e scavo

Aspettando una mano, siamo morti

Ti senti presa all'amo

Mi sento anch'io così

Noi siamo quelli che sperano e sbagliano

Quelli che non pensano