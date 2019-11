Marco Mengoni in concerto a Reggio Calabria: info e scaletta

In arrivo le ultime date italiane per poter assistere al live di Marco Mengoni. Dalla scorsa primavera, il suo “Atlantico tour” è andato in scena nei palasport più importanti d’Italia e la prossima tappa è in programma per martedì 26 novembre al Palacalafiore di Reggio Calabria. Di seguito trovate tutte le info utili per arrivare preparati al concerto: gli orari, i biglietti e la possibile scaletta del live.

Marco Mengoni a Reggio Calabria: tutte le info sul concerto

Dopo un mese passato sui palchi dei palazzetti italiani, Marco Mengoni sta per concludere il suo “Atlantico tour”. Ancora qualche appuntamento nel bel paese, dopodiché il cantante di Ronciglione prenderà il volo per la tournée europea che toccherà citta come Bruxelles, Amsterdam, Francoforte, Colonia, Zurigo, Barcellona e Londra durante il mese di dicembre 2019. Tra gli ultimi concerti in Italia, la prossima occasione per sentire Marco Mengoni dal vivo sarà martedì 26 novembre al Palacalafiore di Reggio Calabria. L’orario d’inizio dello show è previsto per le 21:00; per restare aggiornati sugli orari d’apertura delle porte vi invitiamo a consultare i social di Live Nation Italia il giorno stesso dell’evento. Su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati, sono ancora disponibili biglietti per assistere al concerto. I prezzi variano in base al settore selezionato e sono i seguenti (diritti di prevendita esclusi): tribuna numerata 42 euro + d.p. (esauriti i posti in tribuna alta numerata) e posto unico 36 euro + d.p..

La possibile scaletta del concerto

Il 2019 per Marco Mengoni è stato un anno passato sui palchi per presentare al pubblico le canzoni del suo ultimo album “Atlantico”, uscito il 30 novembre 2018 per Sony Music e attualmente certificato doppio disco di platino. Il 25 ottobre 2019 il cantante di Ronciglione ha pubblicato il nuovo disco “Atlantico on tour”, un live album con tracce registrate durante i concerti della tournée, ma contenente anche tre brani inediti che probabilmente verranno eseguiti nei prossimi show: “Duemila volte”, “Calci e pugni” e “Il destino davanti”. In scaletta, per la data di Reggio Calabria, saranno sicuramente presenti i singoli estratti da “Atlantico”, come “Muhammad Ali”, “Hola”, “Voglio” e “Buona vita”, ma anche altre tracce del disco come “Amalia”, “La casa azul”, “Dialogo tra due pazzi” e “La ragione del mondo”. Non mancherà lo spazio per i precedenti grandi successi di Marco Mengoni, tra cui: “Esseri umani”, “Guerriero”, “L’essenziale”, “Parole in circolo”, “Ti ho voluto bene veramente” e “In un giorno qualunque”. Di seguito, come linea guida, riportiamo la scaletta seguita durante le precedenti date del suo “Atlantico tour”; ricordiamo che le canzoni portate in scena a Reggio Calabria potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte dell’artista.