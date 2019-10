Arriverà il 25 ottobre nei negozi di dischi, fisici e virtuali, il nuovo album di Marco Mengoni “Atlantico On Tour”. Un album live, con tracce registrate durante i concerti dell’ultimo tour, ma non solo. Il progetto contiene un doppio cd con tre brani totalmente inediti, l’album doppio platino "Atlantico" e 19 tracce dal vivo registrate durante il tour sold out in Italia ed Europa. Il primo dei tre inediti è "Duemila volte”, da venerdì 4 ottobre in radio: la canzone è stata scritta da Mengoni assieme a Davide Simonetta, Alessandro Raina e Alessandro Mahmoud. Gli altri due sono invece “Calci e pugni” e “Il destino davanti” Già testimonial per l'Italia della campagna "Planet or Plastic?" di National Geographic, Mengoni rinnova ancora una volta il suo impegno per l’ambiente. Per il nuovo album ha scelto infatti un particolare packaging sostenibile in cartone naturale che si biodegrada in soli due mesi, la cui produzione ha generato meno C02 e si è servita di un ridotto consumo di energia e acqua, aiutando così a combattere il cambiamento climatico.

Il nuovo tour al via

Dal 6 novembre “Atlantico Tour” ritorna nei palazzetti d’Italia ed Europa e il fitto calendario non smette di registrare sold out: non sono più disponibili biglietti per le date di Milano, Mantova, Conegliano e Acireale. Tutti i possessori di biglietto che acquisteranno l’album fisico, avranno la possibilità di partecipare a una straordinaria iniziativa per vivere un’esperienza esclusiva con Marco durante il tour. Di seguito riportiamo il calendario completo e aggiornato dell’Atlantico tour, i cui biglietti sono in vendita sul circuito TicketOne:

Mercoledì 6 novembre 2019 PalaBarton, Perugia

Venerdì 8 novembre 2019 Mediolanum Forum, Assago (MI) SOLD OUT

Sabato 9 novembre 2019 Mediolanum Forum, Assago (MI) SOLD OUT

Domenica 10 novembre 2019 Mediolanum Forum, Assago (MI)

Martedì 12 novembre 2019 Grana Padano Arena, Mantova SOLD OUT

Giovedì 14 novembre 2019 Zoppas Arena, Conegliano (TV) SOLD OUT

Venerdì 15 novembre 2019 Zoppas Arena, Conegliano (TV) SOLD OUT

Domenica 17 novembre 2019 Vitrifrigo Arena, Pesaro

Martedì 19 novembre 2019 Nelson Mandela Forum, Firenze

Venerdì 22 novembre 2019 Palazzo dello Sport, Roma

Martedì 26 novembre 2019 Palacalafiore, Reggio Calabria

Giovedì 28 novembre 2019 Pal’Art Hotel, Acireale (CT) SOLD OUT

Venerdì 29 novembre 2019 Pal’Art Hotel, Acireale (CT)

Date europee

Mercoledì 4 dicembre 2019 Salle Madeleine, Bruxelles

Venerdì 6 dicembre 2019 Melkweg, Amsterdam

Domenica 8 dicembre 2019 Batschkapp, Francoforte

Martedì 10 dicembre 2019 Carlswerk, Colonia

Venerdì 13 dicembre 2019 Samsung Arena, Zurigo

Domenica 15 dicembre 2019 Sala Barts, Barcellona

Mercoledì 18 dicembre 2019 Shepherd’s Bush Empire, Londra

L’album “Atlantico on Tour”

Di seguito la tracklist completa di “Atlantico on Tour”:

CD 1

Duemila volte Calci e pugni Il destino davanti Voglio Hola (I Say) (Feat. Tom Walker) Buona vita Muhammad Ali La casa azul Mille lire Intro della ragione La ragione del mondo Amalia Fado (Feat. Vanessa Da Mata e Selton) Rivoluzione Everest I giorni di domani Atlantico Hola Dialogo tra due pazzi

CD 2