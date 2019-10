Marco Mengoni, il nuovo singolo è "Duemila Volte": il testo

“Duemila volte” è il nuovo singolo di Marco Mengoni che anticipa l’uscita del doppio album “Atlantico On Tour”, in arrivo il 25 ottobre. Il brano è stato scritto dallo stesso cantautore, Mahmood, Davide Simonetta e Alessandro Raina ed è uno dei tre inediti presenti nell’album. Si tratta di un doppio CD che comprende l’album “Atlantico” e 19 brani registrati dal vivo durante il tour in Italia ed Europa. L’uscita del singolo è stata anticipata da un simpatico siparietto social con Tiziano Ferro. Quest’ultimo ha postato una conversazione whatsapp proprio con il suo collega dove commentava la copertina del nuovo singolo. Per questo nuovo progetto discografico, Marco Mengoni ha rinnovato ancora una volta il suo impegno per l’ambiente. Ha scelto infatti un particolare packaging sostenibile in cartone naturale che si biodegrada in soli due mesi, la cui produzione ha generato meno C02 e si è servita di un ridotto consumo di energia e acqua, aiutando così a combattere il cambiamento climatico. Al posto della plastica è stata usata la fibra di mais, che può diventare un ottimo fertilizzante.

Il testo di “Duemila volte”

Questo il testo del brano “Duemila volte”:

Vorrei provare a disegnare la tua faccia

ma è come togliere una spada da una roccia

vorrei provare ad abitare nei tuoi occhi

per poi sognare finché siamo stanchi

vorrei trovare l’alba dentro questo letto

quando torniamo alle sei

mi guardi e mi dici che vuoi un’altra sigaretta,

una vita perfetta, che vuoi la mia maglietta

che vuoi la mia maglietta

Ho bisogno di perderti

per venirti a cercare altre duemila volte,

anche se ora sei distante ho bisogno di perdonarti

per poterti toccare anche una sola notte,

anche se siamo soli come l’acqua su Marte

Vorrei provare a non amare la tua faccia

ma è come non portare gente ad una festa

ci vuole tempo e noi crediamo nella fretta

cerchiamo voli per andare a Londra

Vorrei scordarmi per un giorno di me stesso

quando torniamo alle 6 mi guardi

e ti dico che vorrei un’altra sigaretta

una vita perfetta, vorrei la tua bellezza,

vorrei la tua bellezza

Ho bisogno di perderti per venirti a cercare

altre duemila volte

anche se ora sei distante ho bisogno di perdonarti

per poterti toccare anche una sola notte

anche se siamo soli come l’acqua su Marte

Potremmo anche restare un po’ in silenzio

mentre brucia lenta e non pensarci più

potremmo anche lasciare la paura

chiuderemo gli occhi per saltare giù

Ho bisogno di perderti per venirti a cercare

altre duemila volte

anche se ora sei distante ho bisogno di perdonarti

per poterti toccare anche una sola notte

anche se siamo soli come l’acqua su Marte

L’album “Atlantico on Tour”

La tracklist di “Atlantico on Tour”:

CD 1

Duemila Volte Calci E Pugni Il Destino Davanti Voglio Hola (I Say) Feat. Tom Walker Buona Vita Muhammad Ali La Casa Azul Mille Lire Intro Della Ragione La Ragione Del Mondo Amalia Fado Feat. Vanessa Da Mata, Selton Rivoluzione Everest I Giorni Di Domani Atlantico Hola Dialogo Tra Due Pazzi

CD 2