tha Supreme, chi è il rapper dei record

Con l’album di debutto “23 6451” ha sorpreso tutti conquistando nelle prime 24 ore tutte le classifiche delle piattaforme digitali. tha Supreme ha raggiunto oltre 13 milioni di stream nella prima giornata di uscita dell’album, sette tracce si sono piazzate nella chart Top 200 Global di Spotify e tutti i 20 brani dell’album nelle prime 21 posizioni della Top 50 Italia. Ideato, scritto, prodotto e mixato dallo stesso tha Supreme, l’album “23 6451” è stato anticipato dall’ennesimo singolo “Blun7 A Swishland“. In tutto sono 100 milioni di stream per il giovane rapper e 45 milioni di view per 5 singoli già rilasciati: “Oh 9od” featuring Nayt, “M8nstar”, “Scuol4”, “6itch”, “5olo”.

La carriera di tha Supreme

Classe 2001, tha Supreme ha lasciato la scuola per dedicarsi alla musica e ha iniziato a produrre le prime basi. La svolta arriva a 16 anni quando produce il beat di “Perdonami” di Salmo. Il rapper viene conquistato dalle creazioni del ragazzo e si innamora delle sue strumentali. Inizia così a farsi conoscere sulla scena rap anche grazie all’influenza della Machete, la crew dello stesso Salmo. tha Supreme amplia il suo lavoro e oltre a produrre beatmaker, inizia a rappare e canticchiare le sue canzoni. Inoltre aggiunge anche un tocco rilevante nella grafica costruendo il suo avatar che compare spesso sui social, nei video e ovviamente nell’album. La particolarità della musica di tha Supreme è il suo linguaggio quasi incomprensibile con un codice segreto da decifrare e testi davvero criptici. I suoi singoli sono divenuti subito conosciuti tra i giovanissimi per le tematiche affrontate e per i video a cartoni animati che vedono protagonista il suo avatar. Davide Mattei (questo il vero nome dell’artista) è considerato tra i maggiori talenti europei nella scena hip hop / trap.

L’esordio con l’album “23 6451”

Il codice tipico della sua musica è stato utilizzato anche per dare il titolo al primo album. Infatti “23 6451” significa “Le Basi”, un tocco ancora più personale al suo progetto discografico. Dopo aver prodotto singoli per Salmo, Mara Sattei, Dani Faiv, Nitro e Izi, tha Supreme si è circondato di ulteriori artisti per dare vita al suo primo album. In “23 6451” sono presenti Nayt, Nitro, Lazza, Fabri Fibra, Mara Sattei, Marracash, Dani Faiv, Salmo, Gemitaiz e MadMan. Uscito nei formati digitale, cd, doppio lp standard e doppio lp deluxe colorato con speciale cover lenticolare, l’album ha subito attirato l’attenzione di critica e pubblico anche grazie ad una campagna pubblicitaria davvero particolare. Sono infatti apparse due statue del suo avatar nelle stazioni di Roma Termini e Milano Centrale. Questa la tracklist di “23 6451”: