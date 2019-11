tha Supreme, l'album "23 6451" è da record: info e tracklist

È bastato un solo giorno a tha Supreme per segnare subito un record. L’album “23 6451”, uscito il 15 novembre, ha collezionato oltre 13 milioni di stream in 24 ore. Numeri da capogiro che permettono al rapper romano di occupare la seconda posizione di questa speciale classifica dietro “Machete Mixtape 4”. La crew di Salmo lascia nuovamente il segno con l’exploit di tha Supreme, al suo primo album in carriera. Sette tracce si sono piazzate nella chart Top 200 Global di Spotify e tutti i 20 brani dell’album nelle prime 21 posizioni della Top 50 Italia. L’album “23 6451” è stato ideato, scritto, prodotto e mixato dallo stesso tha Supreme ed è stato anticipato dal singolo “Blun7 A Swishland“. Nel complesso tha Supreme vanta 100 milioni di stream e 45 milioni di view per 5 singoli già rilasciati, che hanno ottenuto ampio consenso da parte del pubblico. I brani in questione sono Oh 9od featuring Nayt, M8nstar, Scuol4, 6itch, 5olo. Classe 2001, tha Supreme è un talento indiscusso della scena rap e a 16 anni ha prodotto il brano “Perdonami” di Salmo.

La tracklist di “23 6451”

Nell’album “23 6451” sono presenti anche Nayt, Nitro, Lazza, Fabri Fibra, Mara Sattei, Marracash, Dani Faiv, Salmo, Gemitaiz e MadMan. Il progetto discografico, il cui concept grafico è stato curato a sua volta dall’artista, è disponibile nei formati digitale, cd, doppio lp standard e doppio lp deluxe colorato con speciale cover lenticolare. Grazie ad una grande capacità di sperimentare, un linguaggio in codice apprezzatissimo dai giovani e video coloratissimi, tha Supreme ha colpito nel segno e ha visto diffondersi i suoi singoli con grande velocità. Il suo modo di rappare e le metriche davvero particolari sono tratti distintivi della sua musica, oltre al suo avatar che appare sulla cover dell’album e in tutti i video finora pubblicati. Questa la tracklist dell’album “23 6451”

Come Fa1 2ollipop Fuck 3X Scuol4 5olo 6itch Remix (feat. Nitro) Blun7 a Swishland M8nstar Oh 9od (feat. Nayt) Gua10 (feat. Lazza) Parano1a K1d (feat. Fabri Fibra) M12ano (feat. Mara Sattei) Occh1 Purpl3 (feat. Marracash) No14 (feat. Dani Faiv) Ch1 5ei Te Sw1n6o (feat. Salmo) 7Rapper Ma1 8Rosk1 (feat. Mahmood) Bubb1e 9um Pers0na2 (feat. Gemitaiz & Madman)

Le collaborazioni di tha Supreme

“23 6451” è il primo album di tha Supreme e conferma il talento indiscusso del musicista e produttore. Davide Mattei (questo il vero nome dell’artista) si è distinto fin da subito per il suo stile impetuoso e la capacità di giocare con la voce in un modo davvero inedito. Nella scena hip hop/trap è considerato tra i maggiori talenti europei e dotato di uno stile davvero unico. In carriera ha collaborato con Salmo, Gemitaiz, MadMan e Marracash e Sfera Ebbasta al brano “Supreme - L'ego”, tratto dall’album “Persona”.