Per festeggiare i 30 anni di carriera, Luciano Ligabue sarà il protagonista assoluto di una data evento in programma nel 2020. Il cantautore si esibirà nuovamente a Campovolo di Reggio Emilia per il concerto “30 anni in un giorno”. Sarà l’occasione per celebrare la sua attività discografica e i 15 anni dal suo primo mega concerto proprio nella stessa location che lo vedrà esibirsi nuovamente dal vivo. Un evento entrato nella storia della musica live in Italia e che Luciano Ligabue ha deciso di festeggiare il 12 settembre 2020.

Ligabue, tutto sull’evento “30 anni in un giorno”

Non si tratta della stessa area che venne utilizzato per quello storico concerto, ma uno spazio totalmente nuovo. Creato appositamente per la musica al Campovolo, è stato denominato RCF Arena Reggio Emilia ed è attrezzato per ospitare fino a 100.000 persone (con una pendenza del 5% per garantire una visuale e un’acustica ottimali). Luciano Ligabue inaugura la location proprio con “30 anni in un giorno”, un evento live che è destinato a segnare in maniera indelebile la carriera del rocker di Correggio. I biglietti saranno disponibili in prevendita dalle ore 16.00 di mercoledì 13 novembre su www.ticketone.it e dalle ore 11.00 di lunedì 2 dicembre nei punti vendita abituali. Prezzi (incluso diritto di prevendita): Green & Blue Zone 49 euro, Yellow & Orange Zone 65 euro, Red Zone 70 euro, Gold Package 250 euro (199 euro in promozione, per tutti coloro che acquisteranno fino a lunedì 2 dicembre, salvo disponibilità). TicketOne è Official Ticketing partner di LIGABUE – “30 ANNI IN UN GIORNO”. Solo per gli iscritti al fan club ufficiale, https://barmario.ligabue.com, i biglietti saranno in prevendita dalle ore 16.00 di oggi, lunedì 11 novembre, fino alle ore 15.00 di mercoledì 13 novembre.

Non solo concerto, infatti l’area ospiterà anche punti di ristorazione, una zona multimediale, un’area giochi e un’altra dedicata esclusivamente a Luciano Ligabue. Si tratta di un ampio spazio dove si potrà ripercorrere attraverso varie immagini la carriera del cantautore e ci sarà una ruota panoramica da dove il pubblico potrà godersi la festa dall’alto e con una visione a 360 gradi. Dal 2 marzo saranno disponibili su www.ligabue.com e www.friendsandpartners.it le informazioni relative ai parcheggi, alle modalità di accesso all’area concerto (in base alla tipologia di biglietto acquistato), al campeggio e ai treni speciali (A/R in giornata per Reggio Emilia).

L’album e il tour del 2019

Il 2019 ha segnato il ritorno di Luciano Ligabue con un nuovo album e un tour negli stadi. Dopo il “Made in Italy tour 2017” con tantissime date nei principali palasport italiani, Ligabue ha deciso di calcare nuovamente i palcoscenici negli stadi per promuovere “Start” con nove date a Bari, Messina, Pescara, Firenze, Milano, Torino, Bologna, Padova e Roma. Il disco “Start” è il dodicesimo album in studio della sua carriera e ha visto la collaborazione di Federico Nardelli, produttore romano già al fianco di cantautori di nuova generazione come Gazzelle e Galeffi. Questa la tracklist: