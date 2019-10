Marlene Kuntz in concerto a Nonantola: info e scaletta

Ultimo weekend del tour dei Marlene Kuntz per i trent’anni di carriera della band e i vent’anni dall’uscita dell’album “Ho ucciso paranoia”. Cristiano Godano e soci saliranno sul palco del Vox Club, storico locale dell’hinterland modenese, venerdì 25 ottobre. Biglietti ancora disponibili sul circuito TicketOne al prezzo di 31,05 euro oppure direttamente in cassa al prezzo di 32 euro. Annullata, invece, per le due date finali del tour la possibilità di sottoscrivere un Vip Package che dava diritto ad una session intima dei nuovi brani da solista di Godano e a fare quattro chiacchiere con il gruppo. Motivazioni ufficiali non ne sono state date. Apertura porte del concerto modenese previsto per le ore 19.30, il concerto inizia alle 21. Il locale di Nonantola organizza, come per ogni serata, un servizio navetta da e per il capoluogo. Le partenze sono in viale 1° Maggio a Modena alle 19.30. 20.30, 23 e 24, arrivo al parcheggio Coop Portali. Orari di ritorno: 23, 24, 3 e 4 del mattino. Prezzo di 10 euro a persona, prenotazione obbligatoria.

Le nuove date del tour 2019 dei Marlene Kuntz

“30:20:10 MK²” è il tour che recupera quello annullato la scorsa estate a causa dell’infortunio di Luca Bergia e che segue l’uscita di “MK30 - Best & Beautiful”, un cofanetto di 3 CD contenente i brani più significativi della band e del progetto Beautiful e “MK30 - Covers & rarities”, un doppio vinile contenente cover e rarità, che i Marlene Kuntz hanno fatto uscire per celebrare i trent’anni di carriera. L’unico concerto a non essere stato spostato è stato quello del 18 agosto al Cinzella Festival di Grottaglie, in provincia di Taranto, unica data estiva della band. Di seguito tutte le date del tour, ormai agli sgoccioli, ancora in programma:

Venerdì 25 ottobre – Nonantola (MO), Vox Club

Sabato 26 ottobre – Modugno (BA), Demodè Club

La possibile scaletta

Sono stati i Marlene Kuntz stessi a spiegare quale sarà il format del nuovo tour, che per ogni data vedrà in pratica due concerti in uno. «Un primo set tutto in acustico, coi pezzi del nostro repertorio più vicini a tale spirito, e un secondo tutto elettrico, dove oltre a celebrare “Ho ucciso Paranoia” suonandolo per intero, chiuderemo con i pezzi più amati dal nostro fedele pubblico. Un viaggio a ritroso ricco di emozioni, che per qualcuno potranno anche trasformarsi in nostalgia, ma una nostalgia densa di vitalità positiva e rigenerante». Di seguito ecco la scaletta del live all’Hall di Padova dello scorso sabato 19 ottobre: si consideri che in tutti i concerti di questo tour la scaletta non è mai cambiata da un live all’altro.

Set acustico

Lieve Ti giro intorno Notte La lira di Narciso Osja, amore mio Bella ciao (cover) L’artista Sapore di miele Fantasmi Musa

Set elettrico