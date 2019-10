Coldplay, svelate due nuove canzoni: "Orphans" e "Arabesque"

A poche ore di distanza dall’annuncio di un nuovo album, i Coldplay pubblicano le prime due canzoni come anteprima del progetto discografico in arrivo il 22 novembre. “Orphans” e “Arabesque” sono i primi due estratti di “Everyday Life”, doppio album composto da due cd: “Sunrise” e “Sunset”. La band ha deciso di pubblicare due lyrics video per far conoscere ai propri fan le nuove canzoni. Chris Martin ha parlato a BBC Radio 1 del nuovo album: "È un album che ha a che fare con l'essere umani, ogni giorno è grande e ogni giorno è terribile, c'è una sensazione di libertà. C'è così tanta vita che si sprigiona nel mondo. Quest'album è la reazione a una negatività che percepiamo ovunque. Ci sono tantissimi problemi ma c'è anche molta positività e tanta vita fantastica. In un certo senso è un modo per dare senso alle cose, spiegando in che modo ci sentiamo e quello che vediamo”.

Il progetto “Everyday Life”

Per annunciare il nuovo album, i Coldplay hanno scelto di scrivere una lettera ai fan e hanno pubblicato un annuncio in alcuni tabloid inglesi. Una strategia pubblicitaria davvero insolita così come i vari poster in giro per il mondo che hanno acceso le prime indiscrezioni sul nuovo progetto discografico. Chris Martin ha anche annunciato gli ospiti che fanno parte di “Everyday Life”: Stromae, Femi Kuti, Tiwa Savage e Jacob Collier. Si tratta dell’ottavo album d’inediti della band e fa seguito a “A Head Full of Dreams” del 2015. La scelta di chiamare il progetto “Everyday Life” nasce dal mood del gruppo così come dichiarato nella lettera scritta per i propri fan: «Cari Amici, la mia calligrafia non è il massimo e mi dispiace. Speriamo che stiate bene. Negli ultimi 100 anni, più o meno, abbiamo lavorato su una cosa chiamata Everyday Life. Negli annunci, potrete scrivere “In vendita, doppio album”. Una metà si chiama “Sunrise”, l’altra “Sunset”».

La tracklist di “Everyday Life”, nuovo album dei Coldplay

Invece nell’annuncio pubblicato su alcuni tabloid, i Coldplay hanno reso noto la tracklist del doppio album. L’immagine di copertina si rifà ad una foto del 1919 del gruppo musicale del bisnonno del chitarrista Jonny Buckland, secondo quanto riportato dalla nota stampa. Questa invece la tracklist di “Everyday Life”:

Sunrise

Sunrise Church Trouble In Town BrokEn Daddy WOTW / POTP Arabesque When I Need A Friend

Sunset

Guns Orphans Èkó Cry Cry Cry Old Friends بنی آدم Champion Of The World Everyday Life

Negli ultimi anni i Coldplay hanno pubblicato tre album dal vivo: “Live from Spotify London”, “Live in Buenos Aires” e “Love in Tokyo”. Il primo è stato pubblicato nel 2016, mentre gli altri due nel 2018. Inoltre Chris, Jonny, Guy e Will Champion hanno dato vita alla raccolta “The Butterfly Package”, agli EP “Kaleidoscope” e “Global Citizen” (come Los Unidades) e ai tre singoli "Something Just like This", "Miracles (Someone Special)" ed "E-Lo", sempre con il nome Los Unidades.