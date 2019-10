I Coldplay annunciano il doppio album "Sunrise" e "Sunset"

Dopo alcune indiscrezioni segnalate negli ultimi giorni, i Coldplay hanno annunciato il loro nuovo progetto discografico. La band si prepara per l’uscita di un doppio album “Sunrise” e “Sunset” in arrivo il 22 novembre. L’ufficialità è arrivata tramite social con una lettera pubblicata da Chris Martin e soci dove hanno spiegato che questo nuovo lavoro «È un pò il mood con cui affrontiamo le cose che ci capitano. Ti inviamo tanto amore dal letargo. Chris, Jonny, Guy e Will Champion». Il progetto si chiamerà “Everyday Life”: «Cari Amici, la mia calligrafia non è il massimo e mi dispiace. Speriamo che stiate bene. Negli ultimi 100 anni, più o meno, abbiamo lavorato su una cosa chiamata Everyday Life. Negli annunci, potrete scrivere “In vendita, doppio album”. Una metà si chiama “Sunrise”, l’altra “Sunset”».

Le indiscrezioni lanciate in tutto il mondo

Negli ultimi giorni erano apparsi alcuni poster in giro per il mondo che lasciano presagire l’arrivo di un nuovo progetto discografico. Inizialmente è stata individuata una foto dei Coldplay in chiave retrò per le strade di San Paolo in Brasile, poi lo stesso poster è stato scoperto a Berlino, Madrid, Monaco di Baviera, Hong Kong e Sidney. Il gruppo è ritratto in un bianco e nero seppiato e posa in abiti d'epoca accanto al filosofo Friedrich Nietzsche, con - a corredare la grafica - l'indicazione "22 novembre 1919". L’immagine è stata oggetto di numerose osservazioni da parte dei fan che hanno rilevato come ci fosse un errore, probabilmente voluto, nella data. Infatti Nietzsche è morto nel 1900. Nella data indicata nel poster si fa riferimento all’eclissi solare “anulare” avvenuta proprio il quel giorno e durò oltre undici ore e mezza.

Il ritorno dei Coldplay dopo l’esperienza Los Unidades

I Coldplay tornano quindi sulle scene a quattro anni di distanza dal loro ultimo album. Nel 2015 fu pubblicato “A Head Full of Dreams”, ma il gruppo non ha accennato a fermarsi. Infatti sono usciti ben tre album dal vivo: “Live from Spotify London”, “Live in Buenos Aires” e “Love in Tokyo”. Il primo è stato pubblicato nel 2016, mentre gli altri due nel 2018. Inoltre Chris, Jonny, Guy e Will Champion hanno dato vita alla raccolta “The Butterfly Package”, agli EP “Kaleidoscope” e “Global Citizen” (come Los Unidades) e ai tre singoli "Something Just like This", "Miracles (Someone Special)" ed "E-Lo", sempre con il nome Los Unidades. Quest’ultimo si tratta di un gruppo alter-ego ideato dai Coldplay lo scorso anno. A novembre del 2018 pubblicarono l’EP "Global Citizen EP 1", un ep di 4 canzoni, parte integrante di un progetto a favore del Global Citizen Festival: Mandela 100. Il ricavato della vendita è stato devoluto alle organizzazioni che si occupano di porre fine allo stato di estrema povertà, così come alla lotta per la parità dei sessi, per la formazione scolastica, per l'acqua e per l'igiene. Hanno lavorato al progetto anche Pharrell Williams, Stormzy, David Guetta, Jess Kent, Danny Ocean, Tiwa Savage, Wizkid, Stargate e Cassper Nyovest.