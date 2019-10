Vinicio Capossela in concerto a Torino: info e scaletta

Vinicio Capossela arriva a Torino per il “Ballate per uomini e bestie Tour” iniziato il 4 ottobre al Teatro Nuovo di Salsomaggiore Terme. Lo spettacolo in programma al Teatro Colosseo sarà incentrato sull’album “Ballate per uomini e bestie” che gli è valso la Targa Tenco 2019 nella categoria “Miglior disco in assoluto”. I nuovi brani guardano ai mali del nostro tempo, a un presente travolto dalla corruzione del linguaggio, dal neoliberismo, dalla violenza e dal saccheggio della natura. Ad accompagnare Vinicio Capossela sul palco ci saranno Alessandro Asso Stefana (chitarre), Niccolò Fornabaio (batteria), Andrea Lamacchia (contrabbasso), Raffaele Tiseo (violino) e Giovannangelo De Gennaro (viella e aulofoni).

La possibile scaletta

La scaletta del concerto di Vinicio Capossela a Torino potrebbe fare riferimento alle scalette di concerti passati, in particolare di quelle portate sul palco nei recenti spettacoli a Salsomaggiore Terme, Rimini e Milano. Sicuramente i fan si ritroveranno a intonare con il cantante i suoi grandi successi e le canzoni tratte dal suo ultimo e acclamatissimo disco “Ballate per uomini e bestie”. Questa potrebbe essere la scaletta che Vinicio Capossela porterà sul palco del Teatro Colosseo:

Uro La peste Danza macabra Il testamento del porco Nuova tentazioni di Sant’Antonio Le loup garou Di città in città (…e porta l’orso) La lumaca Pryntyl Il pumminale Dimmi Tiresia Aedo L’acqua chiara alla fontana Il povero Cristo I musicanti di Brema Brucia Troia Il ballo di San Vito Al Colosseo Con una rosa Pettarossa Pena de l’alma Ultimo amore Sonetti I pagliacci Il mio amico ingrato

Il tour di Vinicio Capossela

Il tour di Vinicio Capossela continuerà fino a dicembre con la tappa di Venezia al Gran Teatro La Fenice. Il cantautore sarà di scena a Bologna per due date (il 19 e 20 novembre) e tra le tappe previste si esibirà anche al Teatro Massimo di Palermo e all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Questo il calendario completo del “Ballate per uomini e bestie Tour”:

Giovedì 24 ottobre – Torino, Teatro Colosseo Venerdì 25 ottobre – Bergamo, Teatro Creberg Sabato 26 ottobre – Varese, Teatro Openjobmetis Mercoledì 13 novembre – Genova, Teatro Carlo Felice Venerdì 15 novembre – Ancona, Teatro delle Muse Domenica 17 novembre – Udine, Teatro Nuovo Giovanni da Udine Martedì 19 novembre – Bologna, Teatro Duse Mercoledì 20 novembre – Bologna, Teatro Duse Venerdì 22 novembre – Trento, Auditorium Santa Chiara Sabato 23 novembre – Vicenza, Teatro Comunale Venerdì 29 novembre – Firenze, Teatro Verdi Lunedì 2 dicembre – Palermo, Teatro Massimo Martedì 3 dicembre – Catania, Teatro Metropolitan Giovedì 5 dicembre – Cosenza, Teatro Alfonso Rendano Sabato 7 dicembre – Pescara, Teatro Massimo Domenica 8 dicembre – Roma, Auditorium Parco della Musica Lunedì 9 dicembre – Perugia, Teatro Morlacchi Domenica 15 dicembre – Venezia, Gran Teatro La Fenice

Il nuovo album “Ballate per uomini e bestie” è il frutto più bello di un lavoro durato sette anni e «Un cantico per tutte le creature, per la molteplicità, per la frattura tra le specie e tra uomo e natura». Il disco, scritto, composto e prodotto da Vinicio Capossela, è musicalmente diverso, con stili mai esplorati in precedenza e strumenti desueti: «Ci sono diversi brani di 'punk medioevale' – dice Capossela - si può ascoltare quindi la dirompenza di strumenti un po' antichi come quello del cromorno, la viella, i flauti e poi c'è una parte di orchestra sinfonica».