Si chiama “Lorenzo sulla Luna” il nuovo album di Lorenzo Jovanotti Cherubini. Si tratta dell’ennesima uscita discografica in questo 2019 ricco di eventi per il cantautore di Cortona. Dopo l’exploit realizzato con il tour sulle spiagge “Jova Beach Party” e l’EP dedicato a questa straordinaria esperienza, Jovanotti torna con un nuovo album dedicato interamente alla Luna. Una raccolta di cover dedicate alla Luna nel cinquantesimo anniversario della conquista del satellite da parte dell’uomo. Registrato in una settimana, l’album uscirà il 29 novembre «È una parentesi nella mia storia musicale, un divertimento». Queste le parole di Jovanotti per spiegare la nascita di questo nuovo progetto discografico. Già a luglio il cantautore aveva pubblicato sulle piattaforme streaming la canzone “Luna” di Gianni Togni, una cover per ricordare il cinquantesimo anniversario e che sicuramente farà parte del progetto. Lo stesso brano è stato poi interpretato più volte dal vivo durante i Jova Beach Party e nella tappa di Barletta è stata cantata in duetto proprio dai due artisti. “Lorenzo sulla Luna” è un istant album dedicato al satellite a noi più vicino, fonte inesauribile d'ispirazione per cantanti, scrittori e poeti. Una scelta nata durante la progettazione del Jova Beach Party e alimentata nel corso delle varie tappe del tour. Non è la prima volta che Jovanotti dedica brani alla Luna. Già lo scorso anno ha pubblicato il singolo “Chiaro di Luna” presente nell’album “Oh, Vita!” e in “Lorenzo 1997 – L’Albero” era presente il brano “Luna di città d’agosto”.

“Lorenzo sulla Luna” e la produzione di Rick Rubin

Non si conosce ancora la tracklist dell’album, mentre il produttore sarà ancora una volta Rick Rubin, come già avvenuto per “Oh, Vita!” e per il brano “Prima che diventi giorno” presente nell’ultima uscita discografica “Jova Beach Party EP”. Sulla collaborazione con il grande produttore statunitense, Jovanotti ha dichiarato: «È stato divertente vedere Rubin lavorare su alcune canzoni sconosciute che non erano mie, ma lui non poteva saperlo…». In attesa di conoscere la nuova fatica discografica, nelle librerie arriva “Cronache da una nuova era” di Francesco Faraci. Si tratta di un libro dedicato al viaggio di Jova Beach Party dallo sguardo di un fotografo di frontiera. Un diario fotografico che parte dalla progettazione del tour fino agli scatti più belli immortalati durante il lungo tour sulle spiagge italiane e che si è concluso con la tappa finale all’aeroporto di Linate. Jovanotti ha dichiarato: «Lo considero un libro prezioso perché credo che abbia beccato una frequenza di vibrazione speciale che gli occhi non vedono ma l’anima registra, e che quelli che c’erano hanno captato contribuendo a generarla».

La collaborazione con Tiziano Ferro

Oltre al nuovo album, Jovanotti comparirà anche nell’ultimo progetto discografico di Tiziano Ferro. Qualche giorno fa il cantautore di Latina ha annunciato che si tratta dell’unica collaborazione presente in “Accetto Miracoli”, nuovo album in uscita il 22 novembre. Il brano si chiama “Balla per me” ed è stato annunciato sui social, per il momento però non sono state rivelate altre notizie. Non è la prima volta che Tiziano Ferro e Jovanotti incrociano le proprie strade artistiche. Il cantautore di Latina ha infatti inciso una versione del brano “Tanto” (Mucho version) proprio con Lorenzo Cherubini e che è stata inserita nel suo greatest hits.