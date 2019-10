Tiziano Ferro annuncia "Balla per me" con Jovanotti

Dopo l’uscita del singolo “Accetto Miracoli”, Tiziano Ferro rivela ulteriori dettagli sul nuovo album in arrivo il 22 novembre. Il cantautore di Latina ha annunciato che ci sarà una sola collaborazione all’interno del nuovo progetto discografico e che l’artista che duetterà con lui è Lorenzo Jovanotti. Il brano si chiama “Balla per me” ed è stato annunciato sui social, per il momento però non sono state rivelate altre notizie. Non è la prima volta che Tiziano Ferro e Jovanotti incrociano le proprie strade artistiche. Il cantautore di Latina ha infatti inciso una versione del brano “Tanto” (Mucho version) proprio con Lorenzo Cherubini e che è stata inserita nel suo greatest hits. Lo stesso Tiziano Ferro aveva pubblicato qualche mese fa il brano “Chiaro di luna” di Jovanotti, una canzone che stava ascoltando in quel periodo e che ha particolarmente apprezzato.

La tracklist di Accetto Miracoli

Il nuovo disco, prodotto da Timbaland, negli scorsi mesi è stato anticipato dai singoli Buona (Cattiva) Sorte e Accetto Miracoli. Questa invece la tracklist completa del settimo lavoro di Tiziano Ferro.

Vai ad amarti Amici per errore Balla per Me (con Jovanotti) In mezzo a questo inverno Come farebbe un uomo Seconda pelle Il destino di chi visse per amare Le 3 parole sono 2 Un Uomo Pop Casa a Natale Buona (Cattiva) Sorte Accetto Miracoli In Mezzo a Questo Inverno Reyes version (bonus-track solo sul formato digitale) Accetto Miracoli Reyes version (bonus-track solo sul formato digitale)

Nel post che ha annunciato la collaborazione con Jovanotti, Tiziano Ferro ha pubblicato anche la copertina del nuovo album “Accetto Miracoli”. Si tratta di una foto che immortala proprio il cantautore in uno scatto del fotografo Giovanni Gastel.

Il tour negli stadi

La pubblicazione del prossimo album sarà seguita da un lungo tour nei principali stadi italiani, che avrà luogo nell’estate del 2020. Tournée al via il 30 maggio dallo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro in provincia di Udine e che terminerà il 15 dello stesso mese all’Olimpico di Roma. I concerti negli stadi di Tiziano Ferro per il “TZN2020”:

Sabato 30 maggio 2020 Lignano Sabbiadoro (UD), Stadio Teghil

Venerdì 5 giugno 2020 Milano, Stadio San Siro

Sabato 6 giugno 2020 Milano, Stadio San Siro

Giovedì 11 giugno 2020 Torino, Stadio Olimpico Grande Torino

Domenica 14 giugno 2020 Padova, Stadio Euganeo

Mercoledì 17 giugno 2020 Firenze, Stadio Artemio Franchi

Sabato 20 giugno 2020 Ancona, Stadio del Conero

Mercoledì 24 giugno 2020 Napoli, Stadio San Paolo

Sabato 27 giugno 2020 Messina, Stadio San Filippo

Venerdì 3 luglio 2020 Bari, Stadio San Nicola

Martedì 7 luglio 2020 Modena, Stadio Braglia

Sabato 11 luglio 2020 Cagliari, Arena Fiera

Mercoledì 15 luglio 2020 Roma, Stadio Olimpico

Nel 2020 Tiziano Ferro compirà 40 anni e ha deciso di festeggiare insieme ai suoi fan cantando i successi più importanti della sua carriera. In queste settimane ha spesso dedicato i suoi post sui social proprio al prossimo spettacolo in programma l’estate 2020. Nelle prime 24 ore sono stati oltre 75mila i ticket acquistati. Finora sono state già confermate molte date ma, visto il largo anticipo, non è escluso che il calendario possa arricchirsi ulteriormente.