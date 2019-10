Emma Marrone duetta con Tommaso Paradiso

di Camilla Abrusci

Mercoledì sera sul palco del Fabrique di Milano è salita anche Emma Marrone che ha stupito tutti cantando il suo prossimo nuovo singolo e con un featuring inaspettato. L’occasione è stata la convention annuale della Universal Music Italia. Sul palco sono stati presentati in anteprima i prossimi progetti discografici di tutti gli artisti italiani che fanno parte dell’etichetta.

Emma Marrone è stata una dei tantissimi cantanti ad essersi esibiti davanti ad una platea composta da giornalisti, radio, uffici stampa e pochi altri ospiti muniti rigorosamente di invito.

Emma Marrone e Tommaso Paradiso: il duetto

Da quello dei The Kolors e Marracash fino a Brunori Sas sono tanti, tantissimi i nuovi album in uscita prossimamente sul mercato musicale italiano. Una delle presenze più gradite sul palco del Fabrique di Milano è stata sicuramente quella di Emma Marrone. Si è esibita per la prima volta in pubblico dopo l’annuncio dello stop forzato e lo ha fatto cantando un inedito del disco “Fortuna” in uscita venerdì 25 ottobre. Visibilmente emozionata, la cantante salentina è salita on stage con un nuovo taglio con la frangetta, pantalone aderente nero, camicia e giacca brillantinaa nera per cantare “Luci blu”. Poco dopo l’ha raggiunta il suo collega Tommaso Paradiso che con chitarra in mano e cappello in testa ha cantato “Non avere paura”, il suo primo singolo da solista, insieme ad Emma. Una versione inedita del brano che è piaciuta molto al pubblico presente.

Emma Marrone: Fortuna

Tra qualche ora uscirà il settimo disco di inediti di Emma Marrone, “Fortuna”. La copertina dell’album ritrae la cantante piena di brillantini sul volto. Il nuovo progetto rappresenta quello che è oggi Emma: una persona serena, sempre più proiettata verso il futuro e l’evoluzione. Sono tanti i produttori dei brani: da Dario Faini al ritorno di Luca Mattioni, da Elisa e Andrea Rigonat a Elisa Toffoli e tanti atri, come diversi sono i generi musicali presenti in Fortuna. “E’ un disco che fa ballare, che fa sorridere e che fa venire voglia di andare in giro con la macchina con i finestrini abbassati”, ha dichiarato. Intanto sono state annunciate le date dell’Instore tour che la vedrà in giro per le libreria d’Italia: a partire da Roma venerdì 25 ottobre, per concludere il 31 del corrente mese nel capoluogo siciliano, Palermo. Emma Marrone ha promesso che saranno aggiunte altre città e quindi anche altre date, bisogna solo avere pazienza.