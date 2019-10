Ormai ex frontman dei Thegiornalisti, Tommaso Paradiso ha lanciato da poco il suo nuovo e primo singolo da solista, Non avere paura , adesso disponibile anche in una versione inedita .

La decisione di lasciare il gruppo che negli ultimi anni ha collezionato tantissimi successi ha lasciato tutti di stucco. Tommaso Paradiso, però, è già pronto per la sua carriera da solista.

Tommaso Paradiso: Non avere paura

Il titolo del primo singolo di Tommaso Paradiso in rotazione radiofonica dal 25 settembre sembra essere proprio una esortazione: Non avere paura. Dopo l’addio non poco polemico al gruppo che lo ha reso famoso, l’ex leader dei Thegiornalisti è subito uscito con un singolo che ha già conquistato le classifiche italiane ed è anche stato scelto come colonna sonora di una serie TV. Sui motivi riguardanti la decisione di abbandonare la band se n’è parlato tanto, ma in verità negli ultimi anni Tommaso Paradiso ha collezionato una serie di collaborazioni come solista parallele alla band, tra duetti e altro.

Il duetto con il cane

Una nuova versione di Non avere paura è stata condivisa sul profilo Instagram del cantante. Un nuovo e inedito duetto diventato già virale: Tommaso Paradiso mercoledì sera ha pubblicato un video mentre suona la chitarra e canta il suo primo singolo insieme al suo cane. Il cantante, seduto sul parquet, canta il ritornello del brano e proprio quando pronuncia le parole “non avere paura, io mi prenderò cura” il suo bellissimo Dogue de Bordeaux si avvicina e gli posa la zampa sul suo braccio. Niente di programmato, ma tutto così spontaneo e meraviglioso. Il video ha conquistato il cuore di tutti raggiungendo migliaia di visualizzazioni, apprezzamenti e commenti. Alla regia, come ha scritto il cantante, la sua fidanzata Carolina Sansoni.

I successi dei Thegiornalisti

La band capitanata fino a qualche settimana fa da Tommaso Paradiso è nata nel 2009 insieme al batterista Marco Primavera e dal polistrumentista Marco Antonio Musella. I Thegiornalisti hanno raggiunto il successo nel 2016 con la pubblicazione del quarto album in studio, Completamente Sold Out, anticipato dai singoli Tra la strada e le stelle, Il tuo maglione mio e Completamente. Da quel momento ogni canzone e ogni nuova collaborazione con altri artisti è diventata una hit: da Pamplona (in featuring con il rapper Fabri Fibra) a Riccione, da Da sola/In the Night di Takagi & Ketra con Elisa a Questa nostra stupida canzone d'amore e Felicità Puttana. Il 7 settembre 2019 il gruppo ha tenuto un concerto speciale intitolato Love al Massimo presso il Circo Massimo di Roma per terminare la tournée in supporto all'album. E’ stato l’ultimo concerto dei Thegiornalisti, poiché poco dopo Tommaso Paradiso ha annunciato di aver lasciato la band e di iniziare la carriera da solista.