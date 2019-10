Fiorella Mannoia in concerto a Sanremo: info e scaletta

Arriva a Sanremo, in provincia di Imperia, il “Personale Tour 2019” di Fiorella Mannoia: la tournée pensata dalla cantante romana per presentare dal vivo “Personale”, il suo più recente disco di inediti. Il concerto andrà in scena giovedì 24 ottobre al teatro Ariston di Sanremo: un luogo che senz’altro farà venire in mente all’artista romana parecchi ricordi: quelle delle sue tante partecipazioni al Festival di Sanremo. Di seguito, tutte le informazioni relative all’orario di inizio del concerto, ai prezzi dei biglietti ancora in vendita e alla probabile scaletta, per arrivare preparati alla serata.

Fiorella Mannoia in concerto a Sanremo: le informazioni

L’inizio del concerto di Fiorella Mannoia, giovedì 24 ottobre al teatro Ariston di Sanremo, è in programma per le 21.15. Sono ancora disponibili dei biglietti – anche nella formula del fan ticket -, ma questi sono in vendita nei soli punti vendita fisici, non essendo presenti sul sito di TicketOne. Il teatro Ariston si trova al civico 212 di corso Giacomo Matteotti. Archiviata la tappa ligure, la tournée di Fiorella Mannoia proseguirà con il concerto in programma domenica 27 ottobre al teatro Europauditorium di Bologna, per poi continuare nei teatri delle principali città d’Italia. L’ultima data della tournée è in programma per sabato 28 dicembre all’Auditorium Parco della Musica – Sala Santa Cecilia di Roma. Nel mezzo, tra gli appuntamenti più importanti, quelli di domenica 27 ottobre al teatro Europauditorium di Bologna, di martedì 3 dicembre al teatro Augusteo di Napoli, di venerdì 6 dicembre al teatro Metropolitan di Catania e di martedì 17 dicembre al teatro Colosseo di Torino.

Fiorella Mannoia in concerto a Sanremo: la probabile scaletta

Come già detto, la scaletta del concerto di Fiorella Mannoia a Sanremo vedrà come protagoniste assolute le canzoni estratte da “Personale”, l’ultimo disco di inediti pubblicato dall’artista romana. La serata dovrebbe quindi aprirsi con il singolo “Il peso del coraggio”, per poi concludersi con il grande classico della discografia della cantante, “Il cielo d’Irlanda”. Nel corso della serata, Fiorella Mannoia alternerà i brani estratti da “Personale” ad alcuni tra i pezzi più celebri e amati del suo repertorio, come “I treni a vapore”, “Combattente”, “Che sia benedetta” e poi “Quello che le donne non dicono”, il brano più celebre del suo repertorio, scritto per lei da Enrico Ruggeri. Non mancheranno poi le cover: a essere presi in prestito saranno brani di Fred Buscaglione, di Franco Battiato, di Ivano Fossati e di Vasco Rossi. La probabile scaletta del concerto di Fiorella Mannoia, giovedì 24 ottobre al teatro Ariston di Sanremo, in provincia di Imperia, sulla base dei concerti già andati in scena: