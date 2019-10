Fiorella Mannoia in concerto a Firenze: info e scaletta

Prosegue con due appuntamenti dal vivo a Firenze il “Personale Tour 2019” di Fiorella Mannoia. L’occasione per i fan toscani della cantante di ascoltare i brani estratti dal suo ultimo disco di inediti saranno venerdì 18 e sabato 19 ottobre al teatro Verdi. Ma non solo: nel corso della serata, infatti, la cantante proporrà al suo pubblico anche alcune tra le canzoni più celebri del suo repertorio, regalando quindi l’occasione di un concerto che sarà commistione tra nostalgia e sguardo al futuro. Di seguito, tutte le informazioni riguardanti orario di inizio del concerto, biglietti ancora in vendita e probabile scaletta delle serate, per arrivare preparati al doppio appuntamento fiorentino.

Fiorella Mannoia in concerto a Firenze: le informazioni

L’inizio di entrambi i concerti di Fiorella Mannoia a Firenze è in programma per le 20.45. Chi non avesse ancora acquistato i biglietti per le due serate, potrà farlo sia accedendo sul sito di TicketOne che recandosi presso i punti vendita abituali. I tagliandi sono in vendita a partire da 30 euro: prezzo relativo a un punto con visione ridotta. A 35 euro si trovano i tagliandi per il quinto settore numerato, a 40 euro per il quarto settore numerato, a 55 euro per il secondo settore numerato e a 69 euro per il primo settore numerato. I prezzi sono relativi a entrambe le serate e sono comprensivi dei costi per i diritti di prevendita. Dopo il doppio concerto in programma al teatro Verdi di Firenze, il tour autunnale di Fiorella Mannoia proseguirà con il concerto di martedì 22 ottobre al teatro Creberg – Teatro Bergamo, nell’omonima città lombarda.

Fiorella Mannoia in concerto a Firenze: la probabile scaletta

I due concerti in programma a Firenze vedranno come brani protagonisti quelli estratti da “Personale”, l’ultimo disco di inediti della cantante. Non mancheranno, però, alcune tra le canzoni più celebri del repertorio dell’artista romana. L’inizio delle due serate sarà affidato a “Il peso del coraggio”, tra i singoli più recenti di Fiorella Mannoia; la conclusione, invece, sarà sulle note de “Il cielo d’Irlanda”, brano manifesto del repertorio dell’artista. Trattandosi di due spettacoli all’interno dello stesso teatro in programma un giorno dopo l’altro, non è escluso che Fiorella Mannoia decida di apportare delle lievi modifiche alla scaletta, aggiungendo o eliminando uno o più brani o variando l’ordine della loro proposizione nel corso della serata. La probabile scaletta dei due concerti di Fiorella Mannoia al teatro Verdi di Firenze, venerdì 18 e sabato 19 ottobre: