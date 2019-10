Myss Keta, torna “Le ragazze di Porta Venezia”: il video

Era stato uno dei primi successi di un’allora semisconosciuta Myss Keta nel 2015. In questi giorni “Le ragazze di Porta Venezia” torna in versione “upgrade” allargandosi a tante voci al femminile della musica italiana. All’urlo alla libertà di espressione dell’artista mascherata, infatti, si sono unite Elodie, La Pina, Roshelle, Victoria Cabello, Joan Thiele, Priestess e tutta una schiera di “ragazze” vicine alla crew di Myss Keta. Come anticipato, il video, un progetto firmato dalla crew Motel Forlanini e diretto da Simone Rovellini, celebra i quattro anni del brano cult della trasgressiva musicista milanese, manifesto della sorellanza, del girl power, della queer culture e della libertà. Era infatti il 19 ottobre 2015 il giorno in cui Myss Keta pubblicò sul suo canale YouTube il video in cui un gruppo spregiudicato di fanciulle presentate col nome “Le ragazze di Porta Venezia” portavano disordine e scompiglio a Milano, nel tranquillo e colorato quartiere di Porta Venezia, un tempo fra i primi quartieri multietnici del capoluogo meneghino e oggi centro nevralgico della movida milanese. Da qui l’idea prima del remix, contenuto nell’album “Paprika”, e poi di questa nuova versione al fulmicotone, coloratissima e ricca di eccentricità. In pieno stile Keta.

Chi c’è nella nuova versione del brano

Oltre a Myss Keta e alle sopracitate Elodie, La Pina, Roshelle, Victoria Cabello, Joan Thiele e Priestess, nel nuovo video uscito il 19 ottobre appaiono: La Cha Cha, La Iban, Miucca Panda, La Prada, Colette, Blanca Paraiso, Adele, Bianca Bagnoli, Beba, Cristina Bugatty, Cazzurillo, Serena Congiu, Daphne, Rossella Essence, Giungla, Stephanie Glitter, Irene Graziosi, Paola Iezzi, La Lau, Lim, Greta Menchi, Lilly Meraviglia, La Nina, Noemi, Martina Dell’Ombra, Posh94, Fede Sala, Thais, La Trape, Cinzia Trifiletti, Ceci Tuttotonno, Sofia Viscardi e Yasmin. Tra l’altro, una gustosa anticipazione della nuova versione del brano era arrivata live lo scorso agosto, quando Elodie salì a sorpresa sul palco insieme a Myss Keta proprio per interpretare la “vecchia” hit della cantante in capslock.

Le nuove date del “Paprika Tour” di Myss Keta

L’uscita della nuova versione di “Le ragazze di Porta Venezia” è coincisa con il via della leg autunnale del “Paprika Tour”, partito sabato 19 ottobre da Zurigo e che vedrà Myss Keta dividersi tra Europa e Italia. Fino a fine ottobre, l’artista milanese sarà in giro per le grandi città europee (con la soddisfazione di vedere già sold out da settimane le date di Londra e Berlino), ma tornerà a calcare i palchi del nostro paese già a novembre inoltrato. I biglietti per le date italiane sono in vendita sul circuito TicketOne a partire da 20,70 euro. Questo il calendario completo delle date a venire: