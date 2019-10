Francesco Renga in concerto a Mestre: info e scaletta

Arriva a Mestre, a pochi chilometri da Venezia, “L’altra metà Tour 2019” di Francesco Renga. La tournée del cantautore bresciano organizzata per presentare dal vivo i brani estratti da “L’altra metà”, il suo ultimo disco di inediti. Sarà questo un ritorno, quindi, per Renga in Veneto, dopo l’anteprima del tour, andata in scena questa estate all’Arena di Verona, con unica replica, pochi giorni dopo, al teatro greco di Taormina. Di seguito le informazioni utili per prepararsi alla serata: orario di inizio del concerto, biglietti ancora in vendita e probabile scaletta.

Francesco Renga in concerto a Mestre: le informazioni

L’inizio del concerto di Francesco Renga a Mestre è in programma per le 21. Sono ancora disponibili alcuni biglietti per la serata, ma questi sono in vendita presso i soli punti vendita fisici, non essendo più acquistabili sul sito di TicketOne. Nei negozi sono in vendita i tagliandi relativi a tutti i settori: prima platea, seconda platea e galleria. Il teatro Toniolo si trova in piazzetta Battisti, a pochi passi da piazza Ferretto: il centro della città. Trovandosi in una zona pedonale, per raggiungere la struttura è necessario posteggiare la propria auto ad alcuni minuti a piedi dal teatro. I parcheggi per raggiungere il luogo del concerto sono a pagamento. Dopo il concerto in programma a Mestre, “L’altra metà Tour 2019” di Francesco Renga proseguirà con lo spettacolo in programma lunedì 21 ottobre 2019 al teatro Galleria di Legnano: biglietti ancora in vendita sia sul sito di TicketOne che nei punti vendita abituali a partire da 39 euro, comprensivi dei diritti di prevendita.

Francesco Renga in concerto a Mestre: la scaletta

È possibile prevedere quale sarà la scaletta del concerto di Francesco Renga a Mestre, a partire da quelle degli spettacoli già andati in scena. Nel corso della serata, l’artista bresciano eseguirà alcuni tra i brani più celebri e amati del suo repertorio. Come “A un isolato da te”, “Era una vita che ti stavo aspettando”, da “Ci sarai”, “L’amore altrove”, “Un giorno bellissimo”, “Il mio giorno più bello nel mondo”, “La tua bellezza”, “Vivendo adesso”, “Migliore” e, naturalmente, “Angelo”: in assoluto, la canzone più conosciuta e più apprezzata dell’intera discografia di Francesco Renga, già vincitrice del Festival di Sanremo. L’inizio della serata dovrebbe essere sulle note de “L’amore del mostro”, mentre la conclusione dovrebbe essere affidata a “Oltre”. La probabile scaletta del concerto di Francesco Renga al teatro Toniolo di Mestre: