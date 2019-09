Francesco Renga: la prima foto con la fidanzata

Il cuore di Francesco Renga è tornato a battere. Il cantante di “Angelo” ha pubblicato il primo scatto con la fidanzata e la foto ha subito fatto il pieno di consensi social.

Francesco Renga: la prima foto con Diana Poloni

L’artista, classe 1968, ha pubblicato un post dedicato alla sua dolce metà ufficializzando così la storia d’amore con Diana Poloni. Lo scatto ritrae i due ragazzi in un dolce momento in cui sono intenti ad abbracciarsi, il volto del cantante è illuminato da un radioso sorriso mentre stringe a sé la ragazza. La foto ha subito fatto il giro dei social ottenendo oltre 20.000 like e numerosi commenti entusiasti da parte dei fan.

Francesco Renga: gli impegni musicali

Nel frattempo Francesco Renga si prepara a dare il via l’atteso “L’altra metà Tour 2019”, la serie di concerti che lo porterà su alcuni dei più importanti palchi del Bel paese. Il cantante girerà l’Italia in lungo e in largo con la tournée a supporto del suo ultimo disco “L’altra metà”, distribuito nell’aprile del 2019 e anticipato dal singolo “Aspetto che torni”, presentato in gara alla sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo (qui potete trovare tutte le foto più belle della serata finale).

Francesco Rega: una carriera fatta di successi

Il cantante è tra le voci più note del panorama discografico italiano. Il suo debutto avviene con l’album omonimo pubblicato nel 2000. L’artista riscuote subito consensi, tra i suoi dischi più popolari troviamo “Tempo reale” e “Scriverò il tuo nome”, entrambi certificati con il disco di platino.

Francesco è reduce anche dal grande successo ottenuto con il tour insieme a Max Pezzali e Nek (qui potete trovare tutte le foto più belle di ieri e di oggi del cantante di “Fatti avanti amore”) con i quali ha anche inciso l’album “Max Nek Renga, il disco”.