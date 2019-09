Francesco Renga in concerto a Bari, due date al Teatro Team

Dopo il successo di Sanremo 2019 e il suo singolo, “Aspetto che torni”, Francesco Renga ha deciso di promuovere il nuovo album “L’altra metà” con un tour che lo porterà in alcuni dei teatri più importanti del panorama musicale italiano. Due date annunciate anche a Bari, al Teatro Team, per il 21 e il 22 novembre.

Francesco Renga in tour per “L’altra metà”

A partire dall’11 ottobre, Francesco Renga sarà protagonista dei palcoscenici teatrali più importanti della musica italiana con il suo tour “L’altra metà”. La prevendita dei biglietti è già cominciata sui circuiti online come TicketOne per tutte le date in questione. Per presentare gli eventi, Renga si era già esibito il 27 maggio all’Arena di Verona e poi il 13 giugno al Teatro Antico di Taormina, portando sul palco uno spettacolo che ha descritto così: «I live sono due anteprime bellissime, che idealmente legano il Paese da Verona a Taormina. Il tour poi partirà a ottobre. Vorrei presentare l’album per intero, inframezzato con le mie canzoni di questi anni: sto cercando di capire con la band come presentare il disco dal vivo, perché mi piace che la versione live richiami l’album. I concerti sono la prova del nove: vedi negli occhi della gente la reazione». Oltre ai live annunciati a Bari per il 21 e il 22 novembre al Teatro Team, ecco l’elenco completo delle date dell’evento:

11 ottobre, Milano @ Teatro degli Arcimboldi

12 ottobre, Milano @ Teatro degli Arcimboldi

14 ottobre, Cremona @ Teatro Ponchielli

15 ottobre, Firenze @ Teatro Verdi

16 ottobre, Firenze @ Teatro Verdi

23 ottobre, Bergamo @ Teatro Creberg

24 ottobre, Bergamo @ Teatro Creberg

31 ottobre, Montecatini @ Teatro Verdi

3 novembre, Roma @ Auditorium Parco della Musica

4 novembre, Roma @ Auditorium Parco della Musica

12 novembre, Genova @ Teatro Carlo Felice

15 novembre, Atena Lucana @ Gran Teatro Paladianflex

16 novembre, Avellino @ Teatro Don Gesualdo

18 novembre, Napoli @ Teatro Augusteo

19 novembre, Napoli @ Teatro Augusteo

21 novembre, Bari @ Teatro Team

22 novembre, Bari @ Teatro Team

23 novembre, Crotone @ Pala Milione

1 dicembre, Lugano @ Pala Congressi

5 dicembre, Varese @ Teatro Openjobmetis

7 dicembre, Trieste @ Teatro Rossetti

10 dicembre, Bologna @ Europauditorium

12 dicembre, Torino @ Teatro Colosseo

13 dicembre, Torino @ Teatro Colosseo

14 dicembre, Parma @ Teatro Regio

17 dicembre, Bologna @ Europauditorium

I biglietti per i concerti di Bari partono da una cifra di 40 euro per un posto in galleria; la poltrona sale a 58 euro, mentre la “Poltronissima” arriva a una cifra complessiva di 69 euro – diritti di prevendita inclusi. Per motivi di bagarinaggio, non è possibile acquistare più di 4 biglietti per singolo account.