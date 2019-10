Francesco Renga in concerto a Cremona: info e scaletta

Nuovo appuntamento lombardo per “L’altra metà Tour 2019” di Francesco Renga. Dopo la doppia data andata in scena al teatro degli Arcimboldi di Milano, il cantautore bresciano è atteso al teatro Ponchielli di Cremona. La data da segnare sul calendario è lunedì 14 ottobre, giorno in cui l’artista farà ascoltare ai suoi fan cremonesi i brani estratti da “L’altra metà”, il suo ultimo disco di inediti.

Francesco Renga in concerto a Cremona: le informazioni

L’inizio del concerto di Francesco Renga, lunedì 14 ottobre al teatro Ponchielli di Cremona, è in programma per le 21. La serata è completamente sold – out, non essendo più disponibili biglietti né sul sito di TicketOne né presso i punti vendita fisici. Il teatro Ponchielli si trova al civico 52 di Corso Vittorio Emanuele II. Dopo il concerto in programma a Cremona, il tour di Francesco Renga proseguirà nei teatri delle principali città italiane. Il prossimo, doppio appuntamento è per martedì 15 e mercoledì 16 ottobre al teatro Verdi di Firenze. L’ultima data del tour italiano sarà invece lunedì 23 dicembre alla Fiera – Padiglione E di Cagliari. Quindi, a maggio, ad attendere l’artista saranno tre concerti europei.

Francesco Renga in concerto a Cremona: la scaletta

Il concerto di Francesco Renga al teatro Ponchielli di Cremona ripeterà, con ogni probabilità, le scalette degli spettacoli già andati in scena durante le prime due date milanesi della tournée, che a loro volta ricorderanno gli spettacoli estivi all’Arena di Verona e al teatro greco di Taormina, in provincia di Messina: anteprime del tour autunnale in scena proprio in questi giorni. Protagoniste del concerto saranno, come è giusto che sia, le canzoni estratte da “L’altra metà”, il più recente album di inediti di Francesco Renga, il cui titolo è mutuato dal nome dell’intero tour. Il concerto si dovrebbe aprire con “L’amore del mostro” per terminare sulle note di “Oltre”. Si tratterà di una serata piuttosto lunga, dal repertorio molto corposo, potendosi comporre di ben 33 canzoni in scaletta. Non mancheranno le canzoni più celebri e apprezzate della discografia dell’artista bresciano: da “A un isolato da te” a “Era una vita che ti stavo aspettando” e da “Ci sarai” a “L’amore altrove”, passando per “Angelo”, “Un giorno bellissimo”, “Il mio giorno più bello nel mondo”, “La tua bellezza”, “Vivendo adesso” e “Migliore”. La probabile scaletta del concerto di Francesco Renga al teatro Ponchielli di Cremona: