Coez in concerto a Torino: info e scaletta

Dopo le anteprime dello scorso maggio a Roma e lo speciale live all’Arena di Verona, ora per Coez è il momento di tornare in tour nei palazzetti di tutta Italia. Il primo appuntamento in calendario si terrà sabato 12 ottobre al Pala Alpitour di Torino. Di seguito tutte le info utili per arrivare preparati al concerto: orari, biglietti e la possibile scaletta.

Coez a Torino: tutte le info sul concerto

È stato un ritorno live pensato in grande quello di Coez, che ha dato ufficialmente il via al tour per presentare al pubblico il nuovo album “È sempre bello”. Lo scorso maggio il cantante ha tenuto tre concerti al Palazzo dello Sport di Roma, mentre il rientro dall’estate è stato segnato da un appuntamento speciale nella suggestiva location dell’Arena di Verona (29 settembre). La tournée autunnale nei palazzetti inizierà proprio con la data di Torino, in programma sabato 12 ottobre al Pala Alpitour. L’apertura dei cancelli è prevista per le ore 19:00, mentre il concerto inizierà alle ore 21:00. Per restare aggiornarti sugli orari ufficiali dello show consigliamo comunque di consultare i social di Vivo Concerti, organizzatori del tour, il giorno stesso dell’evento. I prezzi del biglietto variano in base alla tipologia di posto scelto: il parterre è già tutto esaurito, i posti in tribuna gold numerata sono disponibili a 45 euro + diritti di prevendita, in 1° anello numerato a 40 euro + d.p. e in 2° anello numerato a 35 euro + d.p.. I biglietti sono acquistabili in prevendita su circuito TicketOne, online e nei punti vendita autorizzati. Per chi arriverà a Torino in treno è attiva una promozione speciale con Trenitalia per l’acquisto del biglietto a un prezzo esclusivo in settore 1° anello numerato.

La possibile scaletta del concerto

Coez sta presentando live al pubblico le nuove canzoni del suo ultimo album “È sempre bello”, pertanto in scaletta dobbiamo aspettarci molti brani contenuti nel disco. Sicuramente presenti i singoli “La tua canzone”, “Domenica” e la title track, oltre ad altre tracce come “Ninna nanna”, “Catene”, “Fuori di me”, ecc.. Durante il concerto Coez porterà in scena anche i suoi precedenti successi, canzoni che hanno segnato la sua carriera come “La musica non c’è”, “Le luci della città”, “Faccio un casino”, “Ali sporche”, “Lontana da me”, “Jet” e molte altre. Anche se il tour è ovviamente a supporto del nuovo album “È sempre bello”, non mancherà lo spazio per celebrare i brani che, anno dopo anno, hanno portato Coez a un successo sempre più grande. Dai tempi di “Niente che non va”, ai successivi album che l’hanno fatto amare da un pubblico sempre più vasto come “Faccio un casino” (2017). Di seguito riportiamo, come linea guida, la scaletta seguita da Coez durante il concerto dello scorso 29 settembre all’Arena di Verona; ricordiamo che le canzoni che verranno presentate a Torino potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte dell’artista.