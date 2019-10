Hit Parade: al numero uno Gemitaiz & Madman

Ancora “Scatola nera”: per la seconda settimana consecutiva continua a essere il disco di Gemitaiz & Madman l’album più venduto della settimana in Italia, secondo la classifica stilata da Earone. Di seguito, le prime tre posizioni del podio e la scheda dell’album firmato dal duo di rapper.

Hit Parade: al numero uno “Scatola nera” di Gemitaiz & Madman

Oltre al grande successo raggiunto dal disco di Gemitaiz & Madman, pari successo lo continuano a ottenere anche le singole tracce del loro album a quattro mani, tutte permanenti nella classifica dei brani più suonati dalle radio nell’ultima settimana. Al secondo posto della classifica troviamo invece “Mattoni”, il nuovo disco del rapper Night Skinny: il quarto album in studio del produttore discografico. Per il gradino più basso della classifica facciamo infine un passo molto indietro nel tempo: il disco in questione è infatti “Abbey Road”, capolavoro intramontabile dei Beatles, uscito oltre 50 anni fa e che ora ha conosciuto nuova primavera grazie a un nuovo missaggio. Quanto alle classifiche dei singoli, invece, al primo posto troviamo “Una volta ancora” di Fred De Palma, con il featuring di Ana Mena.

Tutti i successi di “Scatola nera”, il nuovo album di Gemitaiz & Madman

“Scatola nera”, il nuovo album di Gemitaiz & Madman, ha già raggiunto quota 65 milioni di streaming, toccando la vetta della classifica di Apple Music, iTunes e Amazon già nel primo fine settimana della sua pubblicazione. Tutte le tracce della canzone hanno debuttato nella top 15 di Spotify. Successi a cui si aggiunge ora il primo posto della classifica di vendita stilata da Fimi / Gfk.

“Scatola nera”, il nuovo album di Gemitaiz & Madman

“Scatola nera” è il terzo album firmato insieme da Gemitaiz & Madman, che segue di cinque anni il precedente lavoro del duo firmato a quattro mani. I precedenti lavori dei due erano stati “Fatto”, pubblicato nel 2012, e “Kepler”, uscito invece nel 2014. Nel disco troviamo moltissimi featuring: con Tha Supreme sulle note di “Fuori e dentro”, con Salmo su quelle di “Esagono”, con il vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, Mahmood, in “Karate”, con i rapper Gué Pequeno e Marracash in “Fiori”. E, ancora, con Venerus per “Che ora sono”, con Giorgia sulle note della title – track “Scatola nera” e, infine, con Priestess in “Un’altra notte”. La tracklist di “Scatola nera”, il nuovo album di Gemitaiz & Madman, e i featuring delle canzoni:

Fuori e dentro (ft. Tha Supreme) Esagono (ft. Salmo) Karate (ft. Mahmood) Come me Californication Fiori (ft. Guè Pequeno & Marracash) ¥€$ Che ore sono (ft. Venerus) Scatola nera (ft. Giorgia) Un’altra notte (ft. Priestess) Tutto ok Veleno 7

I concerti di Gemitiaz e Madman nei palazzetti dello sport italiani

Le canzoni di “Scatola nera” saranno le protagoniste delle due date che Gemitiaz e Madman hanno annunciato per la primavera del prossimo anno in due palazzetti dello sport: gli appuntamenti sono per il 13 marzo al Palazzo dello Sport di Roma e per il 20 marzo al Mediolanum Forum di Assago, alle porte di Milano.