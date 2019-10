Fiorella Mannoia in concerto a Napoli: info e scaletta

Fiorella Mannoia arriva sul palco del Teatro Augusteo di Napoli con il suo “Personale Tour”, la tournée con la quale la cantante sta incontrando i suoi fan e presentando dal vivo il suo album “Personale”. Il concerto nella città partenopea si terrà il 7 ottobre a partire dalle ore 21:00. La Mannoia tornerà a Napoli con una seconda data prevista per il 3 dicembre, sempre al Teatro Augusteo.

Biglietti, location e orari

Il concerto di Fiorella Mannoia a Napoli per il 7 ottobre è sold out, mentre sono ancora disponibili su TicketOne i pass per accedere al concerto del 3 dicembre, sempre nella città partenopea. Il prezzo dei biglietti parte da 35 euro. La location scelta per i due concerti napoletani è il Teatro Augusteo, uno storico complesso teatrale dotato di un’eccezionale acustica e perfetto per ospitare eventi musicali. L’appuntamento è alle ore 21:00, ma i cancelli potrebbero aprirsi certamente con qualche ora di anticipo.

La possibile scaletta

Fiorella Mannoia continua ad attraversare l’Italia per portare la sua musica nelle principali città italiane con il “Personale Tour”. Nel corso dei concerti, la cantante sta presentando dal vivo il suo ultimo album di inediti, dal titolo “Personale”, uscito lo scorso 29 marzo e composto da 13 brani. La possibile scaletta del concerto di Fiorella Mannoia a Napoli includerà sicuramente le canzoni presenti nell’ultimo progetto discografico, come “Il peso del coraggio”, “Il senso” o “Imparare ad essere una donna”. Potrebbero trovare spazio nel corso della serata anche le canzoni più belle interpretate dalla Mannoia come “I treni a vapore”, “Come si cambia”, “Che sia benedetta”, “Le parole perdute” e, naturalmente, “Quello che le donne non dicono”. Questa è la possibile scaletta del concerto a Napoli:

Il peso del coraggio Il senso I treni a vapore Imparare ad essere una donna Anna siamo tutti quanti Come si cambia Eri piccola così (cover di Fred Buscaglione) Lunaspina Penelope Panama (cover di Ivano Fossati) Povera patria (cover di Franco Battiato) Carillon Nessuna conseguenza Riparare In viaggio Combattente Che sia benedetta Sally (cover di Vasco Rossi) Siamo ancora qui Le parole perdute Sempre e per sempre (cover di Francesco De Gregori) Quello che le donne non dicono Il cielo d’Irlanda

Le prossime date del tour

Fiorella Mannoia continuerà ad attraversare l’Italia fino al mese di dicembre con il suo “Personale Tour”. Questo è il calendario con le prossime date in programma: