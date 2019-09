Fiorella Mannoia in concerto a Milano: info e scaletta

Debutterà giovedì 3 ottobre 2019 al teatro degli Arcimboldi di Milano il “Personale Tour” di Fiorella Mannoia: tournée dell’artista romana, dedicate al suo più recente disco di inediti. Prima data di una lunga serie di appuntamenti live che condurranno la cantante di “Quello che le donne non dicono” sui palchi dei teatri delle principali città d’Italia. Di seguito, tutte le informazioni riguardo a orario, biglietti ancora in vendita e probabile scaletta, per arrivare preparati al concerto.

Fiorella Mannoia in concerto a Milano: le informazioni

L’inizio del concerto che Fiorella Mannoia terrà giovedì 3 ottobre al teatro degli Arcimboldi di Milano è in programma per le 21. Sia sul sito di TicketOne che presso i punti vendita autorizzati è possibile acquistare ancora i biglietti per lo spettacolo. Esauriti i posti nella platea bassa e in seconda galleria, con visibilità ridotta, si trovano ancora tagliandi per la platea alta (in vendita a 60 euro), per la prima galleria (a 50 euro) e per la seconda galleria (40 euro). Il teatro degli Arcimboldi si trova al civico 20 di viale dell’innovazione. All’esterno della struttura sono presenti degli ampi parcheggi – alcuni dei quali a pagamento, altri gratuiti – in cui è possibile posteggiare la propria auto.

Fiorella Mannoia in concerto a Milano: la scaletta

Quella in programma a Milano sarà la prima data del tour autunnale di Fiorella Mannoia. Tournée che, tuttavia, ha già conosciuto una parte estiva. È assai probabile, quindi, che la scaletta di questi nuovi concerti ripeterà i repertori che Fiorella Mannoia ha già fatto ascoltare nel corso delle date già andate in scena. Una parte importante del concerto sarà dedicata naturalmente alle canzoni estratte da “Personale”, il suo ultimo disco di inediti da cui è mutuato il titolo dell’intera tournée. Questo, a partire dalla prima canzone in scaletta, “Il peso del coraggio”, singolo estratto proprio da quell’album. Il concerto dovrebbe invece concludersi sulle note di un “evergreen” del repertorio dell’artista romana: “Il cielo d’Irlanda”. Nel corso della serata, poi, troveranno posto anche alcune tra le sue canzoni più celebri e apprezzate, come “I treni a vapore”, “Come si cambia”, “Che sia benedetta”, “Le parole perdute” e, naturalmente, “Quello che le donne non dicono”. In aggiunta a una manciata di cover: “Eri piccola così” di Fred Buscaglione, “Panama” di Ivano Fossati, “Povera patria” di Franco Battiato, “Sally” di Vasco Rossi e “Sempre e per sempre” di Francesco De Gregori. La probabile scaletta del concerto di Fiorella Mannoia, il 3 ottobre al teatro degli Arcimboldi di Milano, sulla base dei concerti già andati in scena durante l’estate del 2019: