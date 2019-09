Fiorella Mannoia in concerto a Vicenza: info e scaletta

Tutto pronto per il concerto di Fiorella Mannoia previsto per il 5 settembre 2019 a Vicenza, presso Piazza dei Signori

Fiorella Mannoia salirà sul palco di Piazza dei Signori in data 5 settembre in occasione della tappa vicentina del suo Personale Tour 2019. Di seguito, tutte le informazioni sui biglietti e sulla possibile scaletta dell’evento.

Fiorella Mannoia in concerto a Vicenza: info biglietti

I biglietti per il concerto di Fiorella Mannoia a Vicenza sono ancora disponibili sul circuito di prevendita TicketOne e presso tutti i rivenditori fisici autorizzati. Ecco le fasce di prezzo ancora acquistabili per lo spettacolo:

Poltronissima Gold Numerata: 69 euro

Poltronissima Numerata: 54 euro

Poltrona Numerata: 40,50 euro

Posto Unico In Piedi: 29 euro

I prezzi summenzionati sono da intendersi inclusivi di diritti di prevendita. Per motivi di bagarinaggio, non è possibile acquistare più di 4 biglietti per singolo account creato su TicketOne. Il concerto avrà inizio alle ore 21, ma è consigliabile arrivare sul posto con un margine di anticipo per accomodarsi con più serenità ed evitare la calca.

Fiorella Mannoia in concerto a Vicenza: info scaletta

La scaletta del concerto di Fiorella Mannoia a Vicenza, in data 5 settembre, ricalcherà i successi del suo più recente lavoro discografico, “Personale”, ultimo album di inediti della cantante romana. Ad aprire lo show ci penserà “Il peso del coraggio”, a cui faranno seguito alcuni dei brani più iconici della produzione dell’autrice, come per esempio “I treni a vapore”, “Come si cambia”, “Che sia benedetta” (brano presentato anche al Festival di Sanremo) e “Il cielo d’Irlanda”, brano conclusivo della setlist da concerto. Imperdibile la versione dal vivo del suo iconico brano “Quello che le donne non dicono”, scritto per lei da Enrico Ruggeri. Oltre alle canzoni già menzionate, la star si esibirà anche in una serie di cover, tra cui “Sally” di Vasco Rossi, “Sempre e per sempre” di Francesco De Gregori e “Povera Patria” di Franco Battiato. Di seguito, la scaletta che Fiorella Mannoia ha suonato in occasione del suo concerto a Taormina, presso il Teatro Greco. L’elenco potrebbe pertanto essere soggetto a variazioni sulle base delle decisioni last minute della star:

Il peso del coraggio Il senso I treni a vapore Imparare ad essere una donna Anna siamo tutti quanti Come si cambia Eri piccola così (cover di Fred Buscaglione) Lunaspina Penelope Panama (cover di Ivano Fossati) Povera patria (cover di Franco Battiato) Carillon Nessuna conseguenza Riparare In viaggio Combattente Che sia benedetta Sally (cover di Vasco Rossi) Siamo ancora qui Le parole perdute Sempre e per sempre (cover di Francesco De Gregori) Quello che le donne non dicono Il cielo d’Irlanda

Dopo il concerto di Vicenza, il “Personale Tour” proseguirà a ottobre, con una data al Teatro degli Arcimboldi, una a Torino presso il Teatro Colosseo il 5 ottobre e via così, con una serie di imperdibili appuntamenti che si concluderanno il 21 dicembre a Reggio Emilia.