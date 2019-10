Achille Lauro in concerto a Roma: info e scaletta

Dopo il debutto di giovedì 3 ottobre alla Tuscany Hall di Firenze, arriverà il giorno successivo all’Atlantico Live di Roma il “Rolls Royce Tour 2019” di Achille Lauro. Con ripetizione anche sabato 5 ottobre. Un doppio concerto “in casa”, quindi, per l’artista della Capitale, che farà ascoltare i brani estratti dal “1969”, il suo ultimo disco di inediti, che presto – come dichiarato dallo stesso musicista – dovrebbe conoscere una prosecuzione. Di seguito, tutte le informazioni relative a orario di inizio dei due concerti, biglietti ancora disponibili e probabile scaletta delle serate, per arrivare preparati al doppio show in programma all’Atlantico Live di Roma.

Achille Lauro in concerto a Roma: le informazioni

L’inizio di entrambi i concerti di Achille Lauro, venerdì 4 e sabato 5 ottobre all’Atlantico Live di Roma, è in programma per le 21. Esauriti i tagliandi relativi alla prima serata, ancora disponibili quelli per sabato 5 ottobre. Sono in vendita sia sul sito di TicketOne che presso i punti vendita autorizzati al prezzo unico di 26 euro. L’Atlantico Live si trova al civico 271/d di Via dell’Oceano Atlantico ed è raggiungibile con le linee dell’autobus 705 (proveniente da Eur Fermi in direzione Piermarini) e 706 (da viale America verso Rotellini).

Achille Lauro in concerto a Roma: la probabile scaletta

Come è evidente che sia, la scaletta del doppio concerto di Achille Lauro a Roma sarà dedicata soprattutto ai brani estratti da “1969”. Oltre alla title – track del disco e a “Rolls Royce” – il brano che dà titolo all’intero tour, presentato nel corso dell’ultima edizione del Festival di Sanremo – Achille Lauro presenterà dal vivo anche “C’este la vie”, “Je t’aime”, “Zucchero” e “Delinquente”, il singolo attualmente in rotazione radiofonica. Il concerto dovrebbe iniziare con “Thoiry”, per concludersi con la ripresa di “Rolls Royce”. Stilare una probabile scaletta è possibile a partire da quelle dei concerti già andati in scena nel corso del tour estivo di Achille Lauro. Tuttavia, non è da escludere che l’artista romano decida di apportare delle modifiche al repertorio da proporre – trattandosi, di fatto, di due tournée diverse – aggiungendo o eliminando i brani da proporre nel corso della serata, o variando l’ordine della loro esecuzione. La probabile scaletta dei due concerti di Achille Lauro, venerdì 4 e sabato 5 ottobre all’Atlantico Live di Roma:

Thoiry 1969 Zucchero Ulalala Mamacita Delinquente Bvlgari Maharaja Teatro & Cinema Il tempo di morire (accenno) Rolls Royce Je t’aime C’est la vie Rolls Royce

Rolls Royce Tour 2019 di Achille Lauro: le prossime date

Dopo i due concerti in programma all’Atlantico Live di Roma, il “Rolls Royce Tour 2019” di Achille Lauro proseguirà con lo show di lunedì 7 ottobre al Fabrique di Milano. L’ultima data è invece in programma per il 13 ottobre alla Casa della Musica di Napoli. I prossimi concerti del “Rolls Royce Tour 2019” di Achille Lauro: