Il sodalizio artistico tra Max Gazzè e Alex Britti, in nome delle comuni radici blues, continuerà con altri due spettacoli live dopo i concerti andati in scena quest’estate. I due suoneranno insieme sul palco dell’Auditorium Parco della Musica di Roma (Sala Santa Cecilia) per due date – evento del progetto battezzato “In missione per conto di Dio”, in programma il 26 e il 27 dicembre 2019. Di seguito tutte le info utili per arrivare preparati a questi due speciali appuntamenti: biglietti e come arrivare.

Max Gazzè e Alex Britti insieme in concerto a Roma: i biglietti

“In missione per conto di Dio” è una celebre frase pronunciata da Dan Aykroyd a John Belushi nel film cult “The Blues Brothers”. È proprio da qui che Max Gazzè e Alex Britti hanno preso ispirazione per il battesimo del loro progetto live, un vero e proprio omaggio al mondo del blues. La prima data – evento è andata in scena nel 2017 nella Cavea dell’Auditorium (Roma), per ridare linfa vitale a quel genere di musica che negli anni ’90 li aveva fatti suonare nei club di tutta Europa. Dopo i live estivi, ora l’accoppiata Britti – Gazzè ha annunciato un ritorno sui palchi nella magica atmosfera delle feste natalizie: inizialmente era in programma solo la data del 26 dicembre, ma ora si è aggiunto un secondo appuntamento il giorno seguente, 27 dicembre, sempre nella Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. I due saranno accompagnati sul palco dal trombettista Flavio Boltro e dal batterista francese Manu Katché. Quest’ultimo, durante la sua lunga carriera, ha collaborato con tantissimi prestigiosi artisti, tra cui: Pink Floyd, Dire Straits, Joni Mitchell, Peter Gabriel e tra gli italiani Pino Daniele e Stefano Bollani. I biglietti per assistere al live di Max Gazzè e Alex Britti “In missione per conto di Dio” sono disponibili su circuito TicketOne, online e nei punti vendita autorizzati. I prezzi variano in base alla tipologia di posto scelto e sono i seguenti (diritti di prevendita inclusi): seconda galleria 35 euro, prima galleria II settore 40 euro, prima galleria I settore 45 euro, platea II settore 50 euro e platea I settore 55 euro. Riguardo ai recenti progetti dei due: Max Gazzè è alle prese con le ultime date del suo tour estivo “On the Road”, arrivato a celebrare la sua lunga carriera dopo il ventennale dell’album “La favola di Adamo ed Eva” e il successo di “Alchemaya”; anche Alex Britti ha dedicato il suo 2019 prevalentemente all’attività live, oltre alla sua collaborazione al nuovo singolo di Mameli “Anche quando piove”.

Auditorium Parco della Musica di Roma: come arrivare

I concerti – evento “In missione per conto di Dio” di Alex Britti e Max Gazzè si terranno il 26 e il 27 dicembre 2019 presso la Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. La venue è situata a 1,5 km dal centro della Capitale (Piazza di Spagna) ed è raggiungibile con i seguenti mezzi pubblici: autobus 910, 53, 982, 168; tram linea 2; metro A - fermata Flaminio (poi tram 2), ferrovia Roma-nord – fermata Piazza Euclide. L’Auditorium Parco della Musica si trova in viale Pietro de Coubertin 30.