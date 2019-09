Nek in concerto a Verona: info e scaletta

Dopo un’estate lontano dai palchi, Nek torna in pista in una delle location più suggestive del mondo: l’Arena di Verona. Domenica 22 settembre Filippo Neviani tornerà sul palco dell’anfiteatro veronese a due anni dal concerto evento del 2017 che aveva fatto registrare il sold out con 12 mila persone sugli spalti. Biglietti ancora disponibili praticamente in tutti i settori (unica eccezione la Gradinata numerata laterale, andata sold out) sul circuito TicketOne, con prezzi che vanno dai 35 agli 80 euro. Il concerto inizierà alle ore 21.

Un prologo per “Il mio gioco preferito European Tour”

La data all’Arena di Verona farà da prologo al tour europeo al via nel tardo autunno, che vedrà Nek dividersi tra l’Italia e il resto del continente fino a gennaio inoltrato visitando teatri e auditorium. Tra le date europee spicca sicuramente quella di Parigi, con l’artista emiliano chiamato a salire sul palco del tristemente famoso Bataclan. I biglietti per le date italiane sono in vendita sul circuito TicketOne con prezzi che partono da 25 euro. Questo il calendario completo del tour, che prenderà il via l’8 novembre da Roma per chiudersi il 23 gennaio a Bari:

Venerdì 8 novembre – Roma, Auditorium Parco della Musica

Sabato 9 novembre – Grosseto, Teatro Moderno

Lunedì 11 novembre – Milano, Teatro degli Arcimboldi

Martedì 12 novembre – Firenze, Tuscany Hall

Giovedì 14 novembre – Varese, Teatro Openjobmetis

Venerdì 15 novembre – Piacenza, Teatro Politeama

Lunedì 18 novembre – Monaco di Baviera, TonHalle

Mercoledì 20 novembre – Zurigo, VolksHaus

Giovedì 21 novembre – Lugano, Palazzo dei Congressi

Domenica 24 novembre – Bienne, Kongress Haus

Lunedì 25 novembre – Bruxelles, Cirque Royal

Martedì 26 novembre – Parigi, Bataclan

Sabato 30 novembre – Lussemburgo, Rockhal Club

Domenica 1 dicembre – Londra, Shepherd’s Bush

Lunedì 2 dicembre – Madrid, Teatro Nuevo Apolo

Venerdì 6 dicembre – Brescia, Teatro Dis_Play

Domenica 8 dicembre – Sanremo (IM), Teatro Ariston

Martedì 10 dicembre – Bergamo, Teatro Creberg

Mercoledì 11 dicembre – Parma, Teatro Regio

Sabato 14 dicembre – Torino, Teatro Colosseo

Martedì 17 dicembre – Cremona, Teatro Ponchielli

Giovedì 19 dicembre – Cesena, Nuovo Teatro Carisport

Sabato 21 dicembre – Montecatini (PT), Teatro Verdi

Lunedì 23 dicembre – Genova, Teatro Carlo Felice

Sabato 11 gennaio – Bologna, EuropAuditorium

Martedì 14 gennaio – Catanzaro, Teatro Politeama

Giovedì 16 gennaio – Catania, Teatro Metropolitan

Sabato 18 gennaio – Palermo, Teatro Golden

Mercoledì 22 gennaio – Lecce, Politeama Greco

Giovedì 23 gennaio – Bari, Teatro Team

La possibile scaletta

Difficile azzardare la scaletta che Nek porterà sul palco dell’Arena di Verona, essendo di fatto il primo vero concerto dell’artista da oltre un anno a questa parte. Ovviamente è lecito attendersi molti estratti dal suo ultimo album, “Il mio gioco preferito: parte prima”, uscito lo scorso 10 maggio. Dal disco sono già stati estratti quattro singoli: il sanremese “Mi farò trovare pronto”, scritto insieme a Neri Marcorè, quindi “La storia del mondo” (pubblicato il 19 aprile), “Alza la radio” (uscito il 28 giugno) e il freschissimo “Cosa ci ha fatto l’amore”, in heavy rotation dal 13 settembre. Ma è altrettanto ovvio che non potranno mancare i grandi successi della carriera di Nek: “Laura non c’è”, “Se una regola c’è”, Ci sei tu”, “Sei solo tu”, “Lascia che io sia” e via discorrendo.