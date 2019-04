Nek, il nuovo singolo è "La storia del mondo"

“La storia del mondo” è il singolo con cui Nek, ovvero Filippo Neviani, ha deciso di inaugurare l’arrivo del suo nuovo album “Il mio gioco preferito – Parte prima” in arrivo il 10 maggio.

La storia del mondo

Il singolo “La storia del mondo” è un brano inedito di Nek tratto dal nuovo disco, ed è stato scritto dallo stesso Neviani insieme a Giulia Anania, Andrea Bonomo, Luca Chiaravalli e Davide Simonetta. Si tratta di una canzone emozionante che narra, attraverso episodi di vita vissuta, con l’obiettivo di immortalare istanti, quasi fotografie, che ricalcano e definiscono la vita di intere generazioni. Tratto dal testo ufficiale, il comunicato stampa cita una strofa della canzone: «Abbiamo visto bandiere / Aquiloni e astronavi, abbiamo visto le foto in bianco e nero / L’Italia che vince i mondiali, abbiamo visto le piazze / E noi bambini invecchiare, abbiamo visto le stelle da un marciapiede / Cadere e non farci del male». Il brano è disponibile a partire dal 19 aprile 2019, giorno da cui è anche in rotazione radiofonica.

Il mio gioco preferito – Parte Prima

Il nuovo album di Nek s’intitola “Il mio gioco preferito – Parte prima”, sarà distribuito a partire dal 10 maggio 2019 dalla Warner Music Italia e, come il nome facilmente lascia presagire, sarà la prima release del 2019 del cantante, alla quale seguirà anche una “seconda parte”. L’album è già disponibile in preorder sui soliti circuiti e presenta la seguente tracklist:

La storia del mondo Mi farò trovare pronto Alza la radio Cosa ci ha fatto l’amore Il mio gioco preferito Musica sotto le bombe Mi farò trovare pronto (di fronte a te) con Neri Marcorè

Nek dal vivo all’Arena di Verona

A due anni di distanza dal sold out con 12 mila persone, Nek torna a farsi protagonista indiscusso dell’estate all’Arena di Verona con un appuntamento fissato al 22 settembre 2019. In questo grande ritorno dal vivo, il pubblico potrà gustare non solo i brani tratti dalle nuove release, ma anche i grandi classici che hanno accompagnato generazioni appassionate della sua musica. I biglietti per il concerto di Nek all’Arena di Verona sono già disponibili su TicketOne e nei punti vendita abituali fisici a partire da 35 euro. Disponibile inoltre un “Pacchetto GOLD Nek” a 220 euro contenente: un biglietto di categoria 1, un accesso preferenziale, un pass laminato da collezione, un poster del tour, un posto auto, hospitality e diversi servizi, anche online, per facilitare la partecipazione.

Il tour europeo di Nek

Il tour europeo di Nek, prodotto da Friends & Partners, toccherà alcune delle città più importanti d’Europa a partire dal 18 novembre. Ecco il calendario completo degli eventi: