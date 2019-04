Uscirà il prossimo 10 maggio Il Mio Gioco preferito– parte prima, l’atteso nuovo album di inediti di NEK Filippo Neviani (distribuito da Warner Music Italy), prima parte di un progetto musicale che caratterizzerà il 2019 dell’artista. All’interno del nuovo album, che arriva a tre anni di distanza dal precedente Unici, sarà contenuto anche il singolo Mi farò Trovare Pronto.



Il 22 settembre Nek tornerà a essere protagonista live all’Arena di Verona a due anni dal concerto evento del 2017 che aveva fatto registrare il sold out con 12.000 persone. Sarà il suo imperdibile ritorno dal vivo, con il pubblico dell’Arena che si farà trascinare da nuovi e storici successi, ma anche dalla grande energia che Nek sprigiona sempre sul palco. I biglietti per il concerto all’Arena di Verona prodotto e organizzato da Friends & Partners, sono disponibili suwww.ticketone.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per info www.friendsandpartners.it).



E da novembre Nek tornerà a esibirsi all’estero in una serie di appuntamenti live nelle principali città d’Europa, toccando tra gli altri anche la Spagna, il Regno Unito e la Francia. Sarà l’occasione per tutti i suoi fan europei per ascoltare dal vivo i brani del nuovo album e le hit che in oltre venticinque anni di carriera hanno conquistato il pubblico di tutto il mondo.



Queste le date del tour europeo, prodotto e organizzato da Friends & Partners (biglietti disponibili in prevendita):

18 novembre - MÜNCHEN - TonHalle

25 novembre - BRUXELLES - Cirque Royal

26 novembre - PARIS - Bataclan

30 novembre - LUXEMBOURG - Rockhal Club

1 dicembre - LONDON - Shepherd's Bush

2 dicembre - MADRID - Teatro Nuevo Apolo