Sanremo 2019, Nek al Festival con "Mi farò trovare pronto": il testo

Nek torna al Festival di Sanremo per la quarta volta, con “Mi farò trovare pronto”, una canzone che ha come tema centrale l’amore, un sentimento che l’uomo cerca incessantemente pur non essendone mai all’altezza. Fin dalle prime note, la musica richiama il carattere elettrorock tipico di tutti i successi del cantautore.

Nek a Sanremo 2019 con “Mi farò trovare pronto”

Nek è tra gli artisti italiani per i quali Sanremo ha rappresentato un importante trampolino di lancio nella carriera musicale. Il cantante, infatti, gareggiò tra le nuove proposte nel 1993 con il brano “In te” per poi tornare alla kermesse sanremese nel 1997 con la famosissima “Laura non c’è”. L’ultima partecipazione risale al 2015 con “Fatti avanti amore”. Quest’anno Nek ritorna sul palco dell’Ariston con un nuovo inedito, dal titolo “Mi farò trovare pronto”, di cui è co-autore insieme a Luca Chiaravalli e Paolo Antonacci. La canzone farà sicuramente parte del prossimo progetto discografico, su cui Nek è ancora al lavoro e che con molta probabilità uscirà nella prossima primavera. Il brano sarà sicuramente anche uno dei protagonisti al concerto all’Arena di Verona, in calendario il prossimo 22 settembre.

“Mi farò trovare pronto”: significato e testo

Per questa edizione del Festival di Sanremo, Nek ha scelto di gareggiare con “Mi farò trovare pronto”, un brano molto profondo, che mette in scena un dialogo tra l’uomo e l’amore e la consapevolezza di non essere sempre all’altezza di questo sentimento, anche se non se ne può fare a meno. Come ha raccontato Nek, il testo della canzone prende spunto da una poesia di Jorge Luis Borges e da un viaggio intrapreso nelle favelas brasiliane, dove l’artista ha potuto vedere con i suoi occhi ciò che l’amore è in grado di fare anche di fronte alle più grandi difficoltà che la vita pone davanti. Musicalmente, la canzone si caratterizza fin dalle prime note per il ritmo elettrorock, che è anche un marchio distintivo di tutta la produzione musicale di Nek. Ecco il testo di “Mi farò trovare pronto”:

Mi farò trovare pronto

A certi strani mutamenti

Con la guardia sempre alta

Anche con i sentimenti... anche con i sentimenti

Sono pronto sono pronto

A non esser pronto mai

Per essere all’altezza dell’amore

Sono pronto sono pronto

Come non ho fatto mai

Per essere all’altezza dell’amore

Mi farò trovare pronto

All’impatto col tuo nome

La tua firma sulla pelle

È la mia rivoluzione

Mi farò trovare pronto

Ad ogni regola che inverti

Ogni legge, ogni principio non saranno più gli stessi

Con la guardia sempre alta

Anche con i sentimenti... anche con i sentimenti

Libri di milioni di parole

Ce ne fosse almeno una

Per essere all’altezza dell’amore

Frasi di chissà quale canzone

Ne venisse adesso una

Per essere all’altezza dell’amore

Sono pronto sono pronto

A non esser pronto mai

Per essere all’altezza dell’amore

Sono pronto sono pronto

Come non ho fatto mai

Come non ho fatto mai… mai

Scene del più grande film d’autore

Non c’è trama né copione

Per essere all’altezza dell’amore

Libri di milioni di parole

Ce ne fosse almeno una

Per essere all’altezza dell’amore

Frasi di chissà quale canzone

Ne venisse adesso una

Per essere all’altezza dell’amore

Mi farò trovare pronto

Con l’amore in mezzo ai denti

Con la guardia sempre alta

Anche con i sentimenti... anche con i sentimenti

Sono pronto sono pronto

A non esser pronto mai

Per essere all’altezza dell’amore

Sono pronto sono pronto

Come non ho fatto mai

Come non ho fatto mai… mai