Max Gazzè in concerto a Rutigliano: info e scaletta

Max Gazzè salirà sul palco della 55esima Sagra dell’Uva di Rutigliano in data 22 settembre 2019 per un nuovo appuntamento del suo “On The Road Summer Tour 2019”. Di seguito, tutto quello che dovete sapere sui biglietti e sulla possibile scaletta dell’evento.

Max Gazzè in concerto a Rutigliano: info concerto

Il 14 settembre il comitato della Sagra di Rutigliano ha confermato la presenza di Max Gazzè all'evento. Appuntamento a domenica 22 settembre sul palcoscenico di via Dante, alle ore 21:30. Il concerto sarà a ingresso libero, pertanto non è necessario acquistare un biglietto per accedere all’area. Si consiglia di arrivare sul posto con un piccolo margine d’anticipo per potersi accaparrare i posti migliori.

Max Gazzè in concerto a Rutigliano: la possibile scaletta

Durante il concerto di Rutigliano di Max Gazzè sarà possibile ascoltare brani indimenticabili, pezzi che sono sempre riusciti a unire diverse generazioni sotto un singolo palcoscenico. In scaletta non potranno mancare pezzi come “Annina”, “Il solito sesso”, “Teresa”, “Vento d’estate”, “Il timido ubriaco”, “Mentre dormi” e ancora: “Ti sembra normale”, “La favola di Adamo ed Eva”, “Sotto casa”, “La vita com’è”, “Una musica può fare”. Nel concerto ci sarà spazio anche per le canzoni nate dalle collaborazioni più recenti, come “Posso”, frutto dell’incontro con Carl Brave. In tutta probabilità, Gazzè eseguirà anche il pezzo “L’amore non esiste”, nato dal progetto con Niccolò Fabi e Daniele Silvestri. Per farsi un’idea sulla possibile setlist del live barese, ecco la scaletta che il cantautore ha eseguito a Reggio Calabria. Attenzione perché l’elenco potrebbe essere soggetto a variazioni:

L’origine del mondo Quel che fa paura Annina I tuoi maledettissimi impegni Il solito sesso Eclissi di periferia Teresa Raduno ovali Vento d’estate Adesso stop L’uomo più furbo L’amore non esiste (Fabi-Silvestri-Gazzè cover) A cuore scalzo Cara Valentina Il timido ubriaco La leggenda di Cristalda e Pizzomunno Mentre dormi Ti sembra normale La favola di Adamo ed Eva Sotto casa La vita com’è Una musica può fare Posso (Carl Brave cover)

Nel corso del suo calendario “On The Road”, Max Gazzè ha compiuto un viaggio a ritroso nel tempo grazie al potere della musica. La setlist condensa infatti oltre 20 anni di carriera, presentati in formato live per l’affezionato pubblico del tour.

Max Gazzè, un’icona della musica italiana

Cantautore e bassista romano di origini siciliane, Max Gazzè esordisce nel 1994 con “Contro un’onda del mare”, primo album che inaugura anche il sodalizio con la Virgin Records. Da lì, il successo arriva poi nel 1997 con in singolo “Cara Valentina” e si consolida nel 1998 con la celeberrima “Vento d’estate”. Nel 1999 Gazzè partecipa al Festival di Sanremo nella categoria “Giovani” con la canzone “Una musica può fare”. Da lì fino al suo decimo album, “Alchemaya”, la carriera di Gazzè è stata in continua ascesa e lo ha portato a guadagnarsi l’affetto degli ascoltatori italiani.