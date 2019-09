Max Gazzè in concerto a Salerno: info e scaletta

Fa tappa a Salerno – e, più in particolare, a Scario – l’On the Road Tour 2019” di Max Gazzè, la tournée dell’estate 2019 portata avanti dal cantautore romano. L’appuntamento è per la sera di venerdì 13 settembre, occasione durante la quale l’artista di “Mentre dormi” farà ascoltare la sua musica all’interno della cornice del festival “Equinozio d’autunno”, che si svolge tra Scario, San Giovanni a Piro e la frazione di Bosco (in provincia di Salerno), con primo appuntamento il 6 settembre e con conclusione il 14 dello stesso mese.

Max Gazzè in concerto a Salerno: le info e la scaletta

L’inizio del concerto di Max Gazzè, il 13 settembre al Festival Equinozio d’autunno, è in programma per le 22. Il palco sarà allestito nel Piazzale del Porto a Scario, in provincia di Salerno. Il concerto è a ingresso completamente gratuito. La serata si dovrebbe aprire sulle note di “A cuore scalzo”, canzone appartenente all’album “Quindi?”, pubblicato ormai 9 anni fa, mentre dovrebbe sfumare sulle note di “Posso”, brano accreditato a Carl Brave, ma inciso insieme al cantautore romano. L’”On the Road Tour 2019” può definirsi una sorta di tournée celebrativa della discografia di Max Gazzè, non essendo legata alla pubblicazione di un disco in particolare, per questo nel corso della serata troveranno posto alcune tra le canzoni più celebri appartenenti al repertorio del cantautore romano, indipendentemente dal loro inserimento in un particolare disco o in un altro. L’artista proporrà quindi pezzi come “Cara Valentina”, “Il timido ubriaco”, “I tuoi maledettissimi impegni”, “Il solito sesso”, “Mentre dormi”, “La favola di Adamo ed Eva”, “Sotto casa” e “Una musica può fare”. Trattandosi di un concerto piuttosto particolare e inserito all’interno di un festival, non si può escludere che Max Gazzè decida di apportare delle modifiche alla scaletta, aggiungendo o eliminando alcuni brani o variando l’ordine della loro esecuzione nel corso della serata. La probabile scaletta del concerto di Max Gazzè, venerdì 13 settembre nel Piazzale del Porto di Scario, in provincia di Salerno, per il festival “Equinozio d’autunno”:

A cuore scalzo Annina I tuoi maledettissimi impegni Il solito sesso Eclissi di periferia Teresa Raduni ovali Vento d’estate (incisa con Niccolò Fabi) Adesso stop L’uomo più furbo L’amore non esiste (incisa con Niccolò Fabi e Daniele Silvestri) A Cara Valentina Il timido ubriaco La leggenda di Cristalda e Pizzomunno Su un ciliegio esterno Ti sembra normale Mentre dormi La favola di Adamo ed Eva Sotto casa La vita com’è Una musica può fare Posso (incisa con Carl Brave)

Il Festival “Equinozio d’autunno”

Iniziato il 6 settembre, dopo il concerto di Max Gazzè il festival “Equinozio d’autunno” conoscerà altri due appuntamenti, in programma lo stesso giorno ma in luoghi diversi. Alle 17 di sabato 14 settembre, Vinicio Capossela terrà un concerto al tramonto, anticipato da un’escursione, a San Giovanni a Piro. Alle 22 dello stesso giorno, l’appuntamento è in piazza Giovanni Paolo II, sempre a San Giovanni a Piro: protagoniste saranno le Officine popolari lucane di Pietro Cirillo. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.