Sinead O’ Connor è tornata: la prima esibizione dopo 5 anni

Indossando un elegante abaya rosso brillante e un hijab del medesimo colore, vale a dire i tipici abiti portati dalle donne di religione islamica. Si è presentata così Sinead O’ Connor la sera di venerdì 6 settembre, sul palco del Late Late Show condotto da Ryan Tubridy. Un ritorno sul palco a distanza di cinque anni dalla sua ultima apparizione dal vivo. Erano state diverse le notizie che si erano rincorse nel corso degli ultimi mesi sull’artista irlandese, quasi nessuna, però, che avesse a che fare con la musica.

Il ritorno di Sinead O’ Connor sul palco del Late Late Show

Sinead O’ Connor è salita sul palco del Late Late Show e, prima di rispondere alle domande di Ryan Tubridy, si è lasciata andare a una commovente interpretazione di “Nothing compares 2 U”, a oggi il brano più celebre e amato della sua carriera, scritto per lei da Prince. Si è trattata della prima esibizione dal vivo dell’artista, dopo l’annunciata conversione alla religione islamica e a distanza di cinque anni dalla sua ultima apparizione pubblica, legata a ragioni musicali. «Ho lavorato tantissimo per molti anni, ormai ero veramente distrutta. Questo di oggi lo considero come se fosse una sorta di ritorno» ha spiegato l’artista irlandese nel corso dell’intervista a Ryan Tubridy. «In realtà credevo che ormai nessuno fosse più interessato a me. Pensavo davvero che a nessuno potesse più interessare acquistare i biglietti per un mio concerto, pensavo davvero che non avrei mai più suonato dal vivo e che nessuno mi avrebbe più chiamato per farlo». L’esibizione di Sinead O’ Connor sul blasonato palco del Late Late Show ha anticipato una serie di concerti che vedranno il ritorno dell’artista irlandese sulle scene, in particolare con i concerti in programma a Dublino, Galway, Cork e Wexford. Secondo indiscrezioni, nei programmi più imminenti della cantante ci sarebbe anche la pubblicazione di un nuovo disco di inediti, che dovrebbe essere registrato dall’altra parte dell’oceano, negli Stati Uniti: si tratterebbe dell’undicesimo nella sua carriera. Il primo dopo la pubblicazione di “I’m Not Bossy, I’m the Boss”, l’ultimo disco risalente all’agosto del 2014.

Sinead O’ Connor: la conversione alla religione islamica

La cantante irlandese è arrivata negli studi di Dublino del Late Late Show accompagnata dal figlio 15enne, Shane Lunny. Quindi si è presentata al grande pubblico con il nome di Shuhada’ Davitt, il nuovo nome scelto dopo la conversione all’Islam. Ad annunciare questa decisione era stata la stessa cantante, tramite un post pubblicato diversi mesi fa sul suo profilo Twitter. «Questo è per annunciare che sono orgogliosa di essere diventata musulmana» aveva scrito l’artista. «Questa è la naturale conclusione del viaggio di qualsiasi teologo intelligente. Tutto lo studio delle Scritture porta all’Islam. Il che rende ridondanti tutte le altre scritture. Mi verrà dato (un altro) nuovo nome. Sarà Shuhada». La speranza per i tanti fan dell’artista sparsi in tutti i continenti è che quello di venerdì non possa che essere il primo tassello del ritorno definitivo sulle scene di una delle artiste più apprezzate della sua generazione.