La cantante irlandese Sinead O'Connor cambia religione e nome: sui social la star ha infatti annunciato di essersi convertita all'Islam, e di chiamarsi adesso Shuhada Davitt. Non è la prima volta che l'interprete di "Nothing compares to you" finisce al centro delle cronache per comportamenti e scelte singolari.



La conversione

"Sono orgogliosa di essere diventata una musulmana. Questa è la naturale conclusione del viaggio di qualsiasi teologo intelligente. Lo studio delle Scritture porta all'Islam rendendo ridondanti tutti gli altri testi. Mi verrà dato un nuovo nome, sarà Shuhada", ha scritto la O'Connor sui social. Sul web la cantante ha pubblicato anche alcuni scatti che la ritraggono con l’hijab, il tradizionale velo islamico, ed un video in cui intona l'Adhan, il richiamo alla preghiera dei musulmani.

Sinead O' Connor tra hit parade e provocazioni



Sinéad O'Connor ha raggiunto la vetta delle classifiche musicali nel 1990 con una cover di "Nothing compares to you" di Prince. La cantante è stata spesso al centro di scandali e polemiche per alcuni comportamenti provocatori: nel 1992, ad esempio, strappò una foto di Papa Giovanni Paolo II in una puntata del Saturday Night Live, per richiamare l'attenzione sulle accuse di abusi sessuali portati avanti dalla Chiesa cattolica in Irlanda. Negli ultimi anni era salita nuovamente alla ribalta per aver sofferto di depressione e disturbi mentali, raccontando di aver tentato più volte il suicidio. Già nel 2017 aveva cambiato il suo nome in Magda Davitt.