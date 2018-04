"Nothing compares 2 you", la versione originale di Prince: VIDEO

La Prince Estate, fondazione nata dopo la morte del cantante di Minneapolis, ha diffuso la prima versione del brano "Nothing Compares 2 you" da lui incisa. Insieme all'audio è stato pubblicato anche un video delle prove realizzate con i "The Revolution" nel 1984.



Il brano

"Nothing Compares 2 you" fu scritta da Prince nel 1984 ed inserita nel primo album della sua band "The Family", ma divenne particolarmente nota solo nel 1990, quando Sinead O’ Connor ne realizzò una cover. Il brano fu registrato al Flying Cloud Drive "Warehouse" di Eden Prairie, in Minnesota, e contiene i cori di Susannah Melvoin e Paul "St. Paul" Peterson, oltre al sassofono di Eric Leeds. La versione di Prince di "Nothing Compares 2 U" è disponibile in streaming e download sulle principali piattaorme online, e dal 25 maggio si potrà acquistare in formato vinile sull’online store "HitNRun".

Il secondo anniversario dalla morte

La pubblicazione arriva a due giorni dal secondo anniversario della morte di Prince, che cadrà il 21 aprile. Per l’occasione, sarà realizzato un tributo nella sua leggendaria casa museo di Paisley Park, in Minnesota, mentre dal 19 al 22 aprile si terrà la seconda edizione del Celebration, il raduno dei fans del cantante. Tra gli speaker attesi all’evento ci sono i membri della sua storica band, i Revolution, Bobby Z, Dez Dickerson and Matt Fink. Soprannominato "il folletto di Minneapolis", Prince è scomparso il 21 aprile 2016 per un'overdose accidentale di farmaci. Solo nella giornata di ieri, un procuratore della contea di Carver, in Minnesota, ha chiuso l'indagine sulla morte del cantante, per la quale non è stato identificato alcun colpevole: mancano infatti prove per determinare chi procurò all'artista gli antidolorifici oppiacei sotto forma di Percocet falso.