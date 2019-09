Jovanotti: il nuovo singolo è "Prima che diventi giorno"

Mentre l’avventura del Jova Beach Party sta per concludersi, Jovanotti festeggia il disco d’oro ottenuto dal’EP omonimo e annuncia l’uscita di un nuovo singolo, “Prima che diventi giorno”.

Prima che diventi giorno

Il singolo è il brano di apertura dell’EP “Jova Beach Party”, uscito poco prima dell’inizio del tour sulle spiagge italiane. L’album è nato proprio durante la preparazione dei live e il riconoscimento FIMI per le 25mila copie vendute è solo l’ultimo dei grandi successi di quest’estate per Lorenzo Jovanotti. Il primo singolo estratto è stato “Nuova era”, brano prodotto da Dardust, che ha fatto ballare tutti nel corso dell’estate.

“Prima che diventi giorno” sarà in programmazione in radio e disponibile in tutti i negozi, fisici e digitali, a partire da venerdì 6 settembre. La canzone è stata prodotta da Rick Rubin ed è stata registrata a marzo in una jam session “ultrafunk”, come la definisce lo stesso Lorenzo. Il cantante ha anche anticipato che potrebbe cantarla live nelle ultime due tappe del Jova Beach Party, quella di Montesilvano e quella finale a Linate. Inoltre, ha lasciato intendere che il video del singolo sarà registrato proprio in occasione di questi ultimi due concerti.

Jova Beach Party, le ultime date

Mentre prosegue il botta e risposta tra il cantante e gli ambientalisti, Jovanotti si prepara a concludere la straordinaria avventura del Jova Beach Party. Non sono mancati gli intoppi burocratici, con date annullate o spostate ma la grande festa che il cantante ha regalato ai fan ha ripagato tutti dell’attesa e dei disguidi. Proprio sabato 7 settembre Jovanotti recupererà la data del 17 agosto in Abruzzo. Inizialmente, il concerto si sarebbe dovuto tenere a Vasto, ma per motivi di ordine pubblico e sicurezza, il comune aveva deciso di non concedere più la spiaggia destinata ad ospitare il Jova Beach Party. Grande delusione per i fan abruzzesi e per gli organizzatori del tour ma, dopo alcuni giorni di trattativa, si è deciso di spostare il concerto di pochi chilometri. Sarà la spiaggia di Montesilvano, in provincia di Pescara, a fare da teatro per il live.

Intanto, è tutto pronto anche per la data di chiusura del Jova Beach Party. Jovanotti ha deciso di concludere questa esperienza con un concerto all’aeroporto di Milano Linate. Jova Beach Party Ultima Chiamata, questo il nome dato all’evento, avrà luogo il 21 settembre, giorno di fine dell’estate, a chiudere simbolicamente un cerchio. Oltre 8 ore di musica live a partire dalle 16:00. Lo scalo di Linate è attualmente chiuso per lavori e la tappa conclusiva del tour di Jovanotti si svolgerà sul pratone all'interno dello scalo di Forlanini. Potranno partecipare al concerto anche coloro che sono in possesso per la data annullata di Vasto e che non potranno assistere al concerto a Montesilvano e anche i fan di Albenga, che si sono visti annullare l’unico concerto ligure previsto dal tour. Per tutti gli altri, i biglietti sono ancora disponibili attraverso i canali di vendita ufficiali.