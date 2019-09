"Il mondo dell'ambientalismo è più inquinato dello scarico della fogna di Nuova Delhi!". Così Lorenzo Jovanotti, in un lungo post su Facebook, torna a difendersi dalle critiche al Jova Beach Party e al suo potenziale impatto sugli equilibri dell'ambiente: "Quando abbiamo iniziato a progettare JBP la primissima cosa che abbiamo fatto è stato contattare il Wwf per poterli incontrare per raccontare l'idea e chiedere a loro un parere - spiega il cantante - e sono stato io personalmente a metterla come condizione di partenza".

"Mondo ambientalista pieno di veleni"

Nel suo sfogo affidato al profilo social, Jovanotti attacca duramente il mondo dell’associazionismo ambientalista: "Non mi sarei mai aspettato che fosse così pieno di veleni, divisioni, inimicizie, improvvisazione, cialtroneria, sgambetti tra associazioni, protagonismo narcisista, tentativi di mettersi in evidenza gettando discredito su tutto e su tutti, diffondendo notizie false, approfittando della poca abitudine al ‘fact checking’ di molte testate…un delirio nei social - afferma l’artista - una miriade di ca****te sparate a vanvera da chiunque, una corsa al like facile da parte di sigle e siglette che hanno approfittato ogni giorno della visibilità offerta da un nome popolare e da un grande evento per cavalcare l'onda, mettersi in mostra, inventare palle, produrre prove false che nessuno mai verificherà perché la rete è così".

"Ci siamo presi cura di ogni aspetto legato all’ambiente"

Infine, Jovanotti rimanda al mittente tutte le accuse sul Jova Beach Party che si concluderà il prossimo 21 settembre a Linate: "Hanno detto che abbiamo abbattuto alberi, sterminato colonie di uccelli, spianato dune incontaminate, costruito eliporti (eliporti!!!!!), disorientato fenicotteri, prosciugato stagni, gettato napalm sulle piantagioni di canna da zucchero del sud-est asiatico, trivellato il mare…A parte una criticità sulla spiaggia di Ladispoli ("e ci siamo spostati"), ci siamo presi cura - dice il cantante - di ogni aspetto legato alla tutela dell'ambiente investendo più delle risorse disponibili… L'ecologia - conclude - è una scienza, se si trasforma in terreno di scontro di tifoserie è un danno per tutti".