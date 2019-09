Carl Brave in concerto a Prato: info e scaletta

Carl Brave continua il suo “Notti Brave - Summer tour” nelle location all’aperto di tutta Italia. Sono rimaste ancora poche tappe in programma per la bella stagione: il prossimo concerto si terrà martedì 3 settembre a Prato, in Piazza Duomo, in occasione del festival Settembre / Prato è spettacolo. Di seguito trovate tutte le info utili per arrivare preparati al live del cantautore – rapper romano: gli orari, i biglietti, come arrivare e le possibili canzoni in scaletta.

Carl Brave a Prato: tutte le info sul concerto

Quest’estate restano ancora poche occasioni per non perdersi Carl Brave dal vivo durante il suo “Notti Brave Summer Tour”. Durante la tournée il cantautore romano dall’imprinting rap sta presentando al pubblico la sua fortunata serie d’esordio solista “Notti Brave” e “Notti Brave (After)”. Il prossimo concerto estivo in programma si terrà nella serata di martedì 3 settembre a Prato. Il live andrà in scena nella “Piazza della musica”, ovvero Piazza Duomo, in occasione della quinta edizione del festival Settembre / Prato è Spettacolo. I biglietti sono acquistabili in cassa il giorno stesso del concerto (salvo disponibilità), oppure in prevendita sui circuiti Ticketone e Box Office Toscana, online e nei punti vendita autorizzati. Il prezzo per i posti parterre in piedi è di 23 euro + diritti di prevendita, mentre per la tribuna non numerata a sedere sale a 28 euro + d.p.. L’apertura dei cancelli è prevista per le ore 20:00, mentre l’inizio del concerto di Carl Brave è fissato alle 21:00. Per restare aggiornati sugli orari ufficiali consigliamo di consultare i social del festival Settembre / Prato è Spettacolo il giorno stesso dell’evento. Il centro storico di Prato è facilmente raggiungibile dalla stazione di Prato Porta al Serraglio, situata a cento metri da Piazza Duomo. In alternativa anche la stazione di Prato Centrale permette l’arrivo in Piazza Mercatale e Piazza Duomo, distanti cinque minuti a piedi. Per chi desidera raggiungere la venue in auto è possibile parcheggiare al prezzo speciale di 1 euro al Parcheggio del Serraglio (il più vicino), oppure gratuitamente dalle ore 20:00 al Parcheggio Piazza del Mercato Nuovo, Parcheggio Piazza Mercatale e Parcheggio Porta Fiorentina.

La possibile scaletta del concerto

Durante il tour estivo 2019, Carl Brave sta presentando al pubblico le canzoni dei suoi album d’esordio solista “Notti Brave” e “Notti Brave (After)”, pubblicati nel corso dello scorso anno. Pertanto, in scaletta non potranno mancare hit come “Fotografia”, “Chapeau”, “Camel blu”, “Malibu” e tanti altri brani tutti da cantare. Sicuramente presenti anche i singoli più recenti: “Vivere tutte le vite” di Elisa, a cui Carl Brave ha preso parte per una nuova versione, “Merci” e “Posso”, brano realizzato con la collaborazione di Max Gazzè. Per i fan legati al progetto Carl Brave x Franco126 non mancheranno canzoni come “Polaroid”, “Pellaria”, “Alla tua”, “Sempre in due” e “Noccioline”. Carl Brave sarà accompagnato sul palco dalla sua band: Simone Ciarocchi (batteria), Lucio Castagna (percussioni), Mattia Castagna (basso), Lorenzo Amoruso (chitarra), Massimiliano Turi (chitarra), Valerio D’Ambrosio (tastiere), Adalberto Baldini (sax), Edoardo Impedovo (tromba), Gabriele Tamiri (tromba). Di seguito riportiamo la scaletta seguita durante le precedenti tappe del “Notti Brave - Summer Tour”; le canzoni presentate al concerto di Prato potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte dell’artista.