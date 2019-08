Festival Show 2019 a Trieste, Shade e Le Vibrazioni nel cast

Saranno Shade, Le Vibrazioni e Roberto Vecchioni le star della finalissima del Festival Show 2019, in programma a Trieste, in piazza Unità d’Italia, sabato 7 settembre alle ore 21. L’ingresso è libero, a presentare la serata l’attrice Anna Safroncik, alla prima volta da conduttrice dopo anni tra il piccolo ed il grande schermo. Non saranno però solo i tre sopracitati ad illuminare il palco triestino: completano il cast stellare della serata anche Elettra Lamborghini, Red Canzian, Fred De Palma, Federica Carta e The Kolors. Inoltre, nella prima parte dello spettacolo si sfideranno per aggiudicarsi la vittoria i tre finalisti di Festival Show Casting. Nel pre-show, che inizierà alle ore 20, sfileranno le Miss finaliste di Amen, noto brand di gioielli, che si sfideranno per conquistare il titolo di “più bella del tour”: Sara De Lazzari e Morena Montin da Mestre (VE), Vanessa Akake da Padova, Francesca Toffanin da Baone (PD), Amaya Perera da Verona, Valentina Bon da Pordenone, Fiorenza Dri da Mantignacco (UD) e Alessia Gozio da Gussago (BS). Le coreografie dello spettacolo sono della Summer Crew guidata da Etienne Jean-Marie; sul palco l’Orchestra Ritmico Sinfonico Italiana, già protagonista di Sanremo Young su Rai Uno: formata da 12 elementi, racchiude alcuni tra i migliori giovani musicisti del panorama nazionale.

Il Festival Show compie 20 anni

È diventato un classico dell’estate del Triveneto. Nato nel 2000, il Festival Show, evento itinerante che punteggia l’estate di Veneto e Friuli, ha compiuto quest’anno vent’anni. Il tour 2019 è partito lo scorso 30 giugno dal Prato della Valle di Padova e ha visto sul palco, tra gli altri, Nek, Benji e Fede e Lo Stato Sociale; il 6 luglio a Chioggia (VE), sull’Isola dell’Unione, le star erano state Enrico Ruggeri, Arisa e Anna Tatangelo; il 25 luglio a Caorle (VE) sul palco della Spiaggia di Levante c’erano Paola Turci, Paolo Belli e Fausto Leali; l’1 agosto in piazza Torino a Jesolo (VE) si sono esibiti Elodie, Irama ed Emis Killa; l’8 agosto in piazzale Kennedy a Bibione (VE) le esibizioni di Arisa, Lo Stato Sociale ed Elettra Lamborghini; il 20 agosto alla Beach Arena di Lignano Sabbiadoro (UD) i live di Luca Carboni, Alexia e Neri per Caso; il 23 agosto a Mestre (VE) era toccato a Dolcenera, Ivana Spagna ed Enrico Nigiotti.

La grande estate di Shade

Dopo averci accompagnato nelle estati degli anni passati con brani come “Bene ma non benissimo” (2017), Shade ha colpito di nuovo con “La hit dell’estate”, in collaborazione con Gabry Ponte. Il nuovo singolo di Shade arriva a pochi mesi di distanza dalla sua partecipazione alla kermesse musicale di Sanremo 2019, dove il rapper torinese ha gareggiato tra i big in coppia con Federica Carta, che ritroverà sul palco di Trieste. A Sanremo ha presentato il brano “Senza farlo apposta”, insignito anche del disco di Platino. La canzone è stata poi inclusa nella riedizione sanremese di “Truman”, terzo album studio di Shade che è stato poi arricchito anche dai brani “Truman”, “Boh, non so” e “Young disastro”.